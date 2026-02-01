Tin mới vụ giáo viên tiếng Anh sửa nhiều bài thi ở Gia Lai

Liên quan vụ bài thi của nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bị sửa thấp điểm, trao đổi với Tiền Phong sáng 1/2, ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam cho biết, đã yêu cầu UBND phường tổng hợp báo cáo cho Đảng ủy phường trong đầu tuần tới để xem xét, thống nhất hình thức xử lý.

Theo ông Cường, vụ việc sau khi được phản ánh cũng gây xôn xao dư luận . Trước tình hình đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. “Quan điểm của phường là xử lý nghiêm để chấn chỉnh”, ông Cường nói.

Thông tin từ phía Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nhà trường đã tập hợp toàn bộ bài kiểm tra của học sinh do cô T.T.K.N (giáo viên Tiếng Anh) giảng dạy để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vi phạm. Ngoài 19 bài bị phụ huynh phản ánh, trường cũng chỉ đạo tổ kiểm tra chấm lại toàn bộ bài kiểm tra của học sinh do cô N. giảng dạy.

Nhà trường đã có báo cáo UBND phường Quy Nhơn Nam về quá trình, kết quả xác minh ban đầu, tiến độ, hướng xử lý và đang chờ chỉ đạo để thực hiện.

Sự việc giáo viên bị tố sửa bài thi học sinh lan truyền.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bức xúc trước việc giáo viên bộ môn Tiếng Anh bị cho là cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm. Sự việc cũng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Qua kiểm tra ban đầu, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh. Nhà trường cũng xác định cô N. có dấu hiệu vi phạm. Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô N. để tiếp tục làm rõ sự việc.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô T.T.K.N đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I, năm học 2025 - 2026 của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy. Hành vi này được xác định vi phạm các quy định của luật Viên chức, luật Nhà giáo và các quy định của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam cũng đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với cô N. để làm rõ mục đích, mức độ của hành vi vi phạm; căn cứ kết quả kiểm điểm, thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định.