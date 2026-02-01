Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Phương pháp giảm cân bằng tay không thuận" đang rất phổ biến ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều sao nữ áp dụng, có người giảm 7kg trong 60 ngày

01-02-2026 - 05:38 AM | Sống

Đây là một phương pháp đáng thử đối với những người ăn quá nhanh và có xu hướng ăn quá nhiều. Hãy bắt đầu thử ngay bây giờ!

Có vô số cách để giảm cân, từ nhịn ăn 16:8 giờ, chế độ ăn kiêng luân phiên tinh bột, đến chế độ ăn ít đường đến tập luyện thể dục... Hầu hết mọi người đã thử một vài phương pháp này, nhưng bạn đã bao giờ nghe nói về "phương pháp giảm cân bằng tay không thuận" chưa? Phương pháp giảm cân tưởng chừng như ít người biết đến này thực chất là một bí quyết mà nhiều người nổi tiếng đã âm thầm áp dụng!

Nữ diễn viên Hàn Quốc Jun Ji-hyun và diễn viên hài Nhật Bản Gekidan Hitotsuji đều đã giảm cân thành công bằng phương pháp này. Gekidan Hitotsuji thậm chí đã giảm được 7 kg chỉ trong 60 ngày mà không cần thay đổi chế độ ăn uống hay tập luyện.

"Phương pháp giảm cân bằng tay không thuận" là gì?

Như tên gọi cho thấy, điều đó có nghĩa là ăn bằng tay mà bạn không quen dùng. Ví dụ, nếu bạn thuận tay phải, hãy ăn bằng tay trái. Thay đổi tưởng chừng nhỏ này thực ra có thể tạo ra tác động đáng kể đến trải nghiệm ăn uống.

Nguyên tắc rất đơn giản là: Khi dùng tay không thuận, chuyển động của bạn sẽ chậm lại, khả năng phối hợp giảm đi, do đó bạn ăn chậm và nhai kỹ hơn. Khi ăn chậm hơn, "trung tâm no" trong não bộ có thời gian nhận được tín hiệu "Tôi đã no", điều này tự nhiên làm giảm cảm giác thèm ăn và lượng thức ăn bạn ăn, ngăn ngừa việc bạn vô tình ăn quá nhiều.

Theo một thí nghiệm trong chương trình sức khỏe của Nhật Bản, nhiều người tham gia thử nghiệm đã giảm trung bình khoảng 20% lượng thức ăn tiêu thụ mỗi bữa, điều này về lâu dài đã giúp kiểm soát cân nặng một cách đáng kể.

Ăn chậm không phải là điều quan trọng, nó còn có thể kích hoạt não bộ

Bên cạnh việc giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, "phương pháp giảm cân bằng tay không thuận" còn có những lợi ích bất ngờ khác. Sử dụng tay không thuận có thể kích thích bán cầu não còn lại, thúc đẩy sự cân bằng giữa hai bán cầu não trái và phải, cải thiện khả năng tập trung, từ đó giúp tăng cường phản ứng thần kinh và ổn định tâm trạng.

Ngoài ra, nhai chậm và kỹ có thể thúc đẩy sự tiết dịch tiêu hóa, giảm đầy hơi và trào ngược axit, đồng thời gián tiếp cải thiện quá trình trao đổi chất. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người luôn ăn quá nhanh, dễ ăn quá nhiều hoặc có hệ tiêu hóa yếu.

Nếu muốn giảm cân bằng phương pháp này, bạn vẫn cần kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý.

Phương pháp giảm cân bằng cách giảm mỡ ở tay không thuận nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất không phải là phép màu. Kết quả sẽ càng rõ rệt hơn khi kết hợp với chế độ ăn chủ yếu gồm các thực phẩm nhẹ, nguyên chất, cùng với các hoạt động hàng ngày hoặc tập thể dục nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu calo, đồ uống có đường hoặc đồ ăn vặt đêm khuya, cho dù bạn ăn chậm đến đâu, bạn cũng sẽ không thấy kết quả gì. Mặc dù ăn bằng tay không thuận có thể khiến bạn bực mình (cười), nhưng đây là một phương pháp đáng thử đối với những người ăn quá nhanh và có xu hướng ăn quá nhiều. Hãy bắt đầu thử ngay bây giờ!

Theo Minh Anh

Phụ nữ mới

