Cảnh báo loại tin nhắn có thể khiến người dùng rơi vào cạm bẫy: Nhận được phải xóa ngay

Những tin nhắn làm quen xã giao, hỏi thăm nhầm người hay mời chào việc làm nhẹ nhàng tưởng chừng vô hại, nhưng thực tế lại là khởi đầu của những kịch bản lừa đảo tinh vi. Việc phản hồi lại những tin nhắn này có thể khiến bạn rơi vào tầm ngắm của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Tin nhắn "nhầm số" – Miếng mồi câu lòng tốt

Kịch bản phổ biến nhất hiện nay bắt đầu bằng một dòng tin nhắn đầy lịch sự trên các nền tảng như WhatsApp, Telegram hay iMessage: "Chào bạn, có phải bạn là người hôm trước tôi gặp ở buổi tiệc không?" hoặc "Xin lỗi, tôi có gửi nhầm tài liệu cho bạn không?" . Khi bạn phản hồi rằng họ đã nhầm số, thay vì xin lỗi và dừng lại, đối phương sẽ khéo léo tiếp tục câu chuyện bằng những lời khen ngợi sự tử tế của bạn, từ đó dẫn dắt sang việc kết bạn và làm quen lâu dài.

Mục tiêu của những kẻ này là xây dựng lòng tin thông qua việc trò chuyện hằng ngày. Khi mối quan hệ ảo đã trở nên thân thiết, chúng sẽ bắt đầu giới thiệu về các cơ hội đầu tư "siêu lợi nhuận", sàn tiền ảo hoặc những "bí mật" tài chính giúp chúng giàu có. Đây chính là bước đầu của quy trình "lùa gà" hoặc "mổ lợn" (Pig Butchering), nơi nạn nhân bị dẫn dụ nạp những khoản tiền khổng lồ vào các hệ thống giả mạo trước khi kẻ lừa đảo biến mất hoàn toàn.

Hệ lụy từ việc phản hồi tin nhắn rác

Nhiều người cho rằng việc trả lời tin nhắn là vô hại, nhưng thực tế điều này lại gián tiếp xác nhận rằng số điện thoại của bạn đang hoạt động. Khi bạn phản hồi, hệ thống của những kẻ phát tán tin nhắn rác sẽ ghi nhận số điện thoại này là "số thực" và thuộc về một người sẵn lòng tương tác. Ngay lập tức, thông tin của bạn sẽ được đưa vào danh sách khách hàng tiềm năng và bán lại cho các nhóm lừa đảo khác, dẫn đến việc bạn sẽ bị tấn công bởi một làn sóng cuộc gọi và tin nhắn rác dồn dập hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc tương tác lâu dài còn khiến bạn dễ dàng bị thu thập thông tin cá nhân thông qua kỹ thuật "khai thác xã hội" (Social Engineering). Kẻ xấu có thể tìm ra tên tuổi, nghề nghiệp, sở thích hoặc các mối quan hệ gia đình của bạn thông qua những câu chuyện phiếm, từ đó tạo ra những kịch bản lừa đảo cá nhân hóa (Spear Phishing) với tỉ lệ thành công cực cao.

Những biến tướng nguy hiểm từ liên kết lạ

Ngoài việc dụ dỗ trò chuyện, tin nhắn rác thường đính kèm các đường dẫn (link) rút gọn. Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc nhấn vào các liên kết này có thể dẫn bạn đến các trang web giả mạo giao diện ngân hàng để đánh cắp mã OTP, hoặc tệ hơn là tự động tải xuống các phần mềm độc hại (malware). Những phần mềm này có khả năng chạy ngầm để theo dõi thao tác bàn phím, đánh cắp mật khẩu hoặc tự động gửi tin nhắn lừa đảo đến toàn bộ danh bạ của bạn, biến bạn thành một mắt xích trong chuỗi lây lan tội phạm.

Cách phòng vệ

Để bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy tinh vi này, quy tắc quan trọng nhất là giữ sự im lặng tuyệt đối trước những tin nhắn từ người lạ. Thay vì phản hồi, bạn nên sử dụng tính năng "Báo cáo tin nhắn rác" và "Chặn người gửi" có sẵn trên điện thoại. Việc này không chỉ giúp làm sạch không gian số của cá nhân mà còn giúp hệ thống của các nhà mạng nhận diện và ngăn chặn các đầu số lừa đảo hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, người dùng cần tuyệt đối không nhấn vào bất kỳ liên kết nào được gửi từ nguồn chưa xác thực, dù nội dung có vẻ khẩn cấp hay hấp dẫn đến đâu. Trong trường hợp lỡ phản hồi hoặc nhấn vào link lạ, hãy nhanh chóng kiểm tra các hoạt động tài khoản ngân hàng, thay đổi mật khẩu quan trọng và quét mã độc cho thiết bị. Hãy nhớ rằng, trong thế giới mạng, sự im lặng không chỉ là lịch sự mà còn là một tấm lá chắn bảo vệ an toàn cho chính bạn và người thân.