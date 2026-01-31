Thấy giá vàng lập đỉnh, cụ bà 87 tuổi quyết bán 8 chỉ vàng tích góp hơn 30 năm, dùng 121 triệu đồng thu được cho việc không ai ngờ tới

Ngày 24/1/2026, truyền thông Trung Quốc đưa tin về câu chuyện xúc động của bà Vương, 87 tuổi, đang sinh sống tại Bắc Kinh. Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh, người phụ nữ cao tuổi này đã quyết định bán toàn bộ số vàng trang sức mà chồng quá cố mua tặng bà cách đây hơn 30 năm để lấy tiền ủng hộ các hoạt động từ thiện. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vươn lên vị trí dẫn đầu danh sách tìm kiếm nóng.

Theo các bài báo xứ Trung, bà Vương hiện đang mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Khi sức khỏe ngày càng suy giảm, bà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc sắp xếp những điều còn lại của cuộc đời. Trong đó, số vàng trang sức được mua từ thời trẻ – gồm nhẫn và dây chuyền – là tài sản mang ý nghĩa tinh thần lớn nhất đối với bà.

Số trang sức này nặng hơn 32 gram (tương đương hơn 8 chỉ), được chồng bà mua vào khoảng 30 năm trước, thời điểm giá vàng tại Trung Quốc chỉ vào khoảng 100 NDT/gram. Khi ấy, đây là khoản chi không hề nhỏ đối với một gia đình bình thường. Sau khi chồng qua đời, bà Vương cẩn thận cất giữ số vàng này trong suốt nhiều thập kỷ và hầu như không bao giờ đeo. Đối với bà, đây không chỉ là tài sản có giá trị vật chất mà còn là kỷ vật gắn liền với ký ức hôn nhân và quãng đời thanh xuân.

Những ngày gần đây, khi theo dõi thông tin về việc giá vàng tăng mạnh và liên tục xác lập mức cao mới, bà Vương đã đưa ra một quyết định quan trọng. Bà mang số trang sức nói trên đến cửa hàng vàng để bán. Tại thời điểm giao dịch, giá thu mua vàng đạt khoảng 1.020 NDT/gram, cao gấp hơn 10 lần so với thời điểm mua ban đầu.

Theo lời kể của bà Vương, việc đưa ra quyết định bán vàng không hề dễ dàng. “Đây là món quà ông ấy tặng tôi khi còn trẻ, cũng là thứ duy nhất ông để lại,” bà nói. Tuy nhiên, khi tuổi đã cao, lại đang mang trong mình bệnh nặng, bà cảm thấy bản thân không còn tâm trạng hay nhu cầu giữ lại những món trang sức này.

“Giữ lại cũng không còn ý nghĩa, chi bằng đem đi làm việc có ích,” bà chia sẻ.

Trước khi hoàn tất giao dịch, bà Vương đã dừng lại trong giây lát, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn vàng của mình. Hình ảnh này được nhân viên cửa hàng ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nhiều ý kiến cho rằng đó giống như một lời chia tay lặng lẽ với mối tình kéo dài hơn ba thập kỷ.

Sau khi bán vàng, toàn bộ số tiền 32.640 NDT (hơn 121 triệu đồng) thu được không được bà Vương sử dụng cho chi tiêu cá nhân hay điều trị y tế. Theo truyền thông Trung Quốc, khoản tiền này đã được bà chuyển để tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện với mong muốn giúp đỡ thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Bà cho biết, các con đã lo liệu đầy đủ chi phí điều trị nên bà không phải bận tâm về vấn đề tài chính cho bản thân.

Câu chuyện của bà Vương nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm phục trước quyết định của một người phụ nữ cao tuổi, khi lựa chọn biến những kỷ vật chứa đựng tình yêu cá nhân thành nguồn lực hỗ trợ cộng đồng. Trong bối cảnh giá vàng tăng cao và được nhiều người xem là công cụ tích trữ, đầu tư, hành động của bà Vương khiến không ít người phải suy ngẫm về giá trị thực sự của tài sản.

Theo đánh giá của nhiều ý kiến, điều khiến câu chuyện này chạm đến cảm xúc công chúng không chỉ là việc giá vàng tăng gấp hơn 10 lần sau 30 năm, mà còn là cách một người ở cuối đời lựa chọn khép lại hành trình của mình bằng sự sẻ chia và lòng nhân ái. Với bà Vương, số vàng ấy không chỉ được “bán” đi, mà còn được chuyển hóa thành một ý nghĩa khác – ý nghĩa của sự cho đi.

(The News.qq)