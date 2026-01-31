Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ SN 1984 tới tiệm vàng giao dịch, phát hiện mất 3 nhẫn vàng trị giá 150 triệu đồng: công an vào cuộc truy tìm

Tổ công tác của công an phường Thành Sen đã nhanh chóng xác minh, kiểm tra và hỗ trợ người dân.


Theo công an Hà Tĩnh, sáng ngày 30/01/2026, quá trình mua bán vàng tại khu vực trước tiệm Vàng Ngọc Hà ở phường Thành Sen, chị Trần Thị Yến (sinh năm 1984, trú tại Thôn Quyết Tiến, xã Thạch Xuân) đã để rơi 03 nhẫn vàng trị giá 150.000.000 đồng. Chị Yến đã lập tức viết đơn trình báo đến Công an phường Thành Sen. Tổ công tác của đồng chí Thượng uý Lê Bảo Ngọc - chỉ huy công an phường Thành Sen đã nhanh chóng xác minh, kiểm tra và hỗ trợ chị Yến tìm lại được tài sản bị thấy lạc.

Chi Yến đã gửi thư cảm ơn đến chỉ huy Công an phường, Thượng úy Lê Bảo Ngọc, Đại uý Nguyễn Huy Cường và Đại uý Vũ Minh Hải, cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm - Công an phường Thành Sen. Trong thư, chị Trần Thị Yến bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước thái độ làm việc trách nhiệm và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của đồng chí Ngọc, Hải và Cường.Sự ghi nhận, cảm ơn của chị Trần Thị Yến nói riêng và nhân dân nói chung là nguồn động lực, cổ vũ lớn lao để Cán bộ chiến sĩ Công an phường Thành Sen luôn cố gắng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Công an Hà Tĩnh

