1 cựu CEO công ty công nghệ từng nặng 150kg, cơ thể 50% là mỡ bỗng "lột xác" nhờ thói quen không tốn 1 xu, ai làm cũng dễ

Nhìn thân hình săn chắc, dáng dấp của một người chạy bộ đường dài hiện tại, ít ai tin rằng Lý Minh Triết , từng giữ các vị trí như CEO và Phó chủ tịch KKBOX (phần mềm phát nhạc trực tuyến), Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa Đài Loan (Trung Quốc), lại có quá khứ là một người béo phì nặng trên 150kg , tỷ lệ mỡ cơ thể xấp xỉ 50% . Hành trình giảm hơn 70kg của anh kéo dài khoảng một năm rưỡi, bắt đầu từ một việc tưởng chừng rất đơn giản: đi bộ 10.000 bước mỗi ngày , rồi dần chuyển sang chạy bộ.

Khủng hoảng sức khỏe buộc phải thay đổi

Lý Minh Triết béo từ nhỏ. Khi tốt nghiệp tiểu học, anh đã nặng 72kg; đến lúc kết hôn, cân nặng vượt mốc 130kg. Công việc bận rộn khiến cân nặng tiếp tục leo thang, có thời điểm chạm 150kg , mỡ cơ thể gần 50%.

Suốt nhiều năm, anh không thực sự coi béo phì là vấn đề nghiêm trọng. Bạn bè, người thân khuyên giảm cân, anh vẫn ăn uống, đi làm, sinh hoạt như bình thường. Thậm chí, khi đó anh không gần như không thể vận động , đi bộ 5-10 phút đã thấy khó chịu khắp người. Cơ thể luôn trong trạng thái viêm nhiễm, mệt mỏi, kéo theo tâm trạng cáu gắt, thiếu kiên nhẫn.

Sức khỏe xuống dốc đến mức, anh thường xuyên buồn ngủ, họp thì ngủ gật, lái xe cũng có thể thiếp đi khi dừng đèn đỏ, buộc phải bỏ hẳn việc tự lái xe để tránh nguy hiểm.

Bước ngoặt đến sau một biến cố gia đình. Anh nhận ra: “Cuộc sống đúng là để tận hưởng, nhưng muốn tận hưởng lâu dài thì điều kiện tiên quyết là phải có sức khỏe ”. Kết quả khám sức khỏe khi ấy, theo lời anh, “ngoài chiều cao ra thì gần như chỉ số nào cũng đỏ”.

10.000 bước mỗi ngày, hơn 2.000 ngày không gián đoạn

Cơ duyên thay đổi bắt đầu khá tình cờ, khi anh đang học EMBA tại Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc). Trong một buổi thi đấu bóng mềm, anh đi lại cổ vũ bạn học và bất ngờ đạt mốc 10.000 bước trong ngày. Ngày hôm sau, anh lại đi đủ số bước đó.

Một người bạn chia sẻ rằng, duy trì một việc liên tục 21 ngày có thể hình thành thói quen ngắn hạn , còn 90 ngày mới tạo được thói quen dài hạn . Lý Minh Triết thử thách bản thân, đi đủ 21 ngày, rồi tiếp tục 90 ngày. Từ đó, trừ những sự kiện đặc biệt, anh giữ thói quen đi 10.000 bước mỗi ngày suốt hơn 2.000 ngày .

Từ đi bộ đến chạy bộ, thay đổi cả thể chất lẫn tinh thần

Với người thừa cân lâu năm, đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là việc rất tốn thời gian. Anh tận dụng mọi cơ hội trong sinh hoạt: đỗ xe xa hơn, đi nhà vệ sinh xa hơn, đi vòng quanh bàn họp trước khi ngồi xuống. Ban đầu, anh xem đó như một trò chơi “mở khóa thành tích”.

Cơ thể nhanh chóng phản hồi tích cực: cân nặng giảm, tinh thần tỉnh táo hơn, tạo thêm động lực duy trì. Tuy nhiên, đi bộ mỗi ngày mất tới gần 2 tiếng, anh nảy ra ý nghĩ chạy bộ để đủ bước nhanh hơn . Một lần về quê ăn Tết, anh thử chạy trên con đường làng và bất ngờ nhận ra: chạy bộ mang lại cảm giác sảng khoái ngoài mong đợi.

Theo anh, chìa khóa của việc duy trì vận động không nằm ở ý chí , mà ở niềm vui và cảm giác thành tựu . Anh cũng nhấn mạnh, không nên giảm cân bằng cách ăn kiêng khắc nghiệt, vì rất khó duy trì lâu dài.

Hiện tại, tỷ lệ mỡ cơ thể của Lý Minh Triết chỉ còn khoảng 13% , đúng chuẩn vóc dáng của một người chạy bộ. Với anh, chạy bộ không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn là khoảng thời gian để “đối thoại với chính mình”, điều mà người hiện đại hiếm khi có.

Lan tỏa thói quen vận động trong gia đình

Thói quen chạy bộ của anh ảnh hưởng mạnh đến gia đình. Vợ chồng anh cùng tập luyện, thường xuyên tham gia các giải chạy. Em trai anh, từng nặng hơn 110kg, cũng bắt đầu từ 10.000 bước mỗi ngày, rồi chạy bộ đều đặn, hiện đã giảm về hơn 70kg .

Lý Minh Triết cho rằng, chỉ cần tìm được hình thức vận động phù hợp, duy trì đủ lâu để thành thói quen , ngay cả người từng tự nhận “thể lực kém” cũng có thể thay đổi ngoạn mục. Từ 150kg xuống mỡ cơ thể 13%, câu chuyện của anh là minh chứng rõ ràng rằng: giảm cân bền vững không cần cực đoan, quan trọng là đi từng bước và không bỏ cuộc .

