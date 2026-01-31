Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từng đứng trên bục giảng suốt 25 năm, chưa từng nghĩ sẽ rời xa nghề giáo, nhưng ở tuổi 45, ông Giang bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc.

Câu chuyện về một giảng viên đại học ở Hàng Châu, Trung Quốc nghỉ việc để mở điểm dịch vụ chuyển phát nhanh đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhân vật chính của câu chuyện là ông Giang Hiền Tuấn, người vẫn đang tất bật phân loại hàng hóa tại điểm giao nhận mỗi ngày.

Ông Giang cho biết, bản thân đã rời khỏi một trường đại học tại Hàng Châu từ năm 2017, nhưng đơn giản chỉ là chuyển sang một lĩnh vực khác làm việc.

"Việc rời đi chủ yếu vì cửa hàng nhỏ của gia đình cần người phụ giúp, thêm vào đó tôi cũng cảm thấy ngày càng đuối sức với công việc giảng dạy. Không có biến cố lớn nào cả", ông nói.

Giảng viên đại học 25 năm kinh nghiệm nghỉ việc đi làm shipper, làm việc cả lúc nửa đêm- Ảnh 1.

Tháng 7/2017, ở tuổi 45, sau khi bàn bạc với người thân, ông Giang nộp đơn xin nghỉ việc tại trường đại học. Ảnh: Chinanews

Ông Giang tốt nghiệp một trường đại học tại Chiết Giang. Năm 1992, ngay sau khi ra trường, ông trở thành giảng viên tiếng Anh tại một trường đại học. Ông thừa nhận, được đứng trên bục giảng từng là ước mơ suốt đời và chưa từng nghĩ rằng 25 năm sau mình sẽ rời xa giảng đường.

Năm 2008, để "tìm việc cho bố mẹ từ quê lên ở cùng", ông mở một cửa hàng nhỏ trong khu dân cư, bán thuốc lá, đồ uống và các nhu yếu phẩm, đồng thời nhận giữ hộ hàng hóa cho hàng xóm. Đến năm 2015, cửa hàng này chính thức đăng ký trở thành điểm nhận - gửi chuyển phát nhanh, phụ trách thu gom bưu kiện cho khu vực xung quanh.

Sau giờ tan lớp, cuối tuần hay kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, ông Giang đều ở cửa hàng để phân loại và giao hàng. Khi lượng bưu kiện ngày càng tăng, trong khi cha mẹ đã lớn tuổi, ông bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hẳn công việc giảng dạy để về nhà phụ giúp gia đình. Tháng 7/2017, ở tuổi 45, sau khi bàn bạc với người thân, ông chính thức nộp đơn xin nghỉ việc tại trường đại học.

Nhìn lại quyết định khi ấy, ông Giang nói mình không hề hối hận. So với công việc giảng dạy trước đây, ông cho biết bản thân thích nhịp sống bận rộn hiện tại hơn. Dù nghỉ việc đã lâu, ảnh đại diện mạng xã hội của ông vẫn là một cuốn giáo trình tiếng Anh đại học.

Điểm giao nhận do ông phụ trách tại Hàng Châu nhiều năm nay hoạt động 365 ngày một năm, 24 giờ mỗi ngày. Ngay cả nửa đêm, nếu có người đến lấy hàng, ông vẫn xuống mở cửa.

"Tôi không thấy có gì đáng tiếc cả. Có nhiều thứ nói buông là buông được. Tôi không cho rằng giá trị xã hội của một giáo sư cao hơn một nhân viên giao hàng", ông nói.

Giảng viên đại học 25 năm kinh nghiệm nghỉ việc đi làm shipper, làm việc cả lúc nửa đêm- Ảnh 2.

Điểm giao nhận do ông phụ trách tại Hàng Châu nhiều năm nay hoạt động 365 ngày một năm, 24 giờ mỗi ngày. Ảnh: Sohu

Theo ông, làm giáo viên chưa chắc đã có cảm giác thành tựu lớn hơn các nghề khác. Một công nhân vệ sinh quét đường giúp môi trường sạch đẹp cũng có giá trị của họ. Làm giao hàng cũng vậy, đều mang lại cảm giác đóng góp cho xã hội. Nếu đã đều có ý nghĩa, thì không có nghề nào cao quý hay thấp hèn.

Câu chuyện của ông Giang Hiền Tuấn không chỉ khiến nhiều người bất ngờ vì sự rẽ hướng nghề nghiệp, mà còn đặt ra một câu hỏi lặng lẽ cho xã hội hiện đại: rốt cuộc giá trị của một con người được đo bằng chức danh, hay bằng cảm giác được sống đúng với mình?

Thực tế rằng trong một xã hội luôn thay đổi, không phải ai cũng may mắn giữ được vị trí cũ của mình. Nhưng chỉ cần còn sẵn sàng lao động chân chính, thì dù đứng trên bục giảng hay bên quầy giao nhận, giá trị con người vẫn không hề thay đổi

Theo Nhật Linh

Thanh niên Việt

