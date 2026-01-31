Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

140 tấn vàng giấu trong “hầm hạt nhân Thụy Sĩ”: Hé lộ ông trùm đứng sau thương vụ vàng gây chấn động

31-01-2026 - 14:20 PM | Sống

Chỉ trong vòng một năm, Tether đã tích lũy khoảng 140 tấn vàng, tương đương giá trị hơn 24 tỷ USD, quy mô đủ để sánh ngang với dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương cỡ trung.

Trong bối cảnh đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng, “ông lớn” stablecoin Tether đang âm thầm thực hiện một chiến lược gây chấn động: gom vàng với quy mô chưa từng có, từng bước tiến sâu vào lõi của thị trường kim loại quý toàn cầu. Chỉ trong vòng một năm, Tether đã tích lũy khoảng 140 tấn vàng, tương đương giá trị hơn 24 tỷ USD, quy mô đủ để sánh ngang với dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương cỡ trung.

Theo Bloomberg, trong 12 tháng qua, Tether gần như mua vàng theo kiểu “quét hàng”, với tốc độ trung bình 1–2 tấn mỗi tuần. Tổng lượng vàng vật chất mà công ty nắm giữ hiện đã đạt khoảng 140 tấn. Với mức giá hiện tại, khối tài sản này có giá trị vào khoảng 24 tỷ USD, đưa Tether vào nhóm những tổ chức nắm giữ vàng lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau các ngân hàng trung ương, các quỹ ETF vàng và một số định chế tài chính lớn.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI/ ETtoday

Đáng chú ý, Tether không gửi vàng tại các ngân hàng truyền thống. Thay vào đó, toàn bộ số vàng được lưu trữ trong một hầm ngầm tuyệt mật tại Thụy Sĩ, vốn được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh để phòng tránh chiến tranh hạt nhân. Sau khi được cải tạo toàn diện, nơi này đã trở thành một kho lưu trữ tư nhân có mức độ an ninh cực cao, được giới tài chính gọi là kho vàng phi ngân hàng lớn nhất thế giới hiện nay.

Thụy Sĩ hiện vẫn còn khoảng 370.000 hầm trú ẩn chống hạt nhân được xây dựng trong quá khứ, phần lớn đã bị bỏ không. Tuy nhiên, hầm ngầm mà Tether sử dụng lại được “hồi sinh” với chức năng hoàn toàn mới. Kho vàng này được bảo vệ bởi nhiều lớp cửa thép dày, hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt và quy trình bảo mật tối đa, trở thành trung tâm lưu trữ vàng vật chất của Tether. Việc lựa chọn mô hình này cũng được xem là biểu tượng cho xu hướng dòng tiền rời xa hệ thống ngân hàng truyền thống.

Giám đốc điều hành Tether, ông Paolo Ardoino, mô tả kho vàng ngầm này giống như bối cảnh trong một bộ phim James Bond. Ông thẳng thắn thừa nhận, Tether hiện đang tự định vị mình như một “ngân hàng trung ương”, với tham vọng đối trọng lại vai trò thống trị của đồng USD. Theo Ardoino, trong tương lai, các đối thủ địa chính trị của Mỹ nhiều khả năng sẽ thúc đẩy các loại tiền tệ được bảo chứng bằng vàng để thách thức trật tự tài chính hiện tại.

Không dừng lại ở việc tích trữ, Tether còn đang mở rộng tham vọng sang lĩnh vực giao dịch vàng. Công ty gần đây đã chiêu mộ các nhà giao dịch kỳ cựu từ HSBC, chuẩn bị gia nhập cuộc chơi với những tên tuổi lớn như JPMorgan hay chính HSBC. Trong bối cảnh chỉ số USD suy yếu, tâm lý trú ẩn tăng cao và giá vàng liên tục lập đỉnh mới, chiến lược “ôm vàng” của Tether được đánh giá là đang hưởng lợi đúng thời điểm, đồng thời làm mờ ranh giới giữa thế giới tiền mã hóa và hệ thống tài chính truyền thống.

Nguồn: ETtoday

Chi 1,4 tỷ đồng mua vàng, 4 năm sau người phụ nữ đi bán lại thì bị tiệm vàng khởi kiện, tòa tuyên bố: Người bán phải đền 5 tỷ đồng

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
thuỵ sĩ, vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường ĐH là “cái nôi” đào tạo kỹ sư hàng đầu Việt Nam được EVN “chọn mặt gửi vàng”, cùng bắt tay thực hiện kế hoạch rót 130.000 tỷ/năm

Trường ĐH là “cái nôi” đào tạo kỹ sư hàng đầu Việt Nam được EVN “chọn mặt gửi vàng”, cùng bắt tay thực hiện kế hoạch rót 130.000 tỷ/năm Nổi bật

5 loại thịt là "kẻ cắp" collagen, ăn nhiều thì chăm da, tập thể dục thế nào vẫn nhanh già hơn bạn bè cùng lứa

5 loại thịt là "kẻ cắp" collagen, ăn nhiều thì chăm da, tập thể dục thế nào vẫn nhanh già hơn bạn bè cùng lứa Nổi bật

Nóng: Thu hồi bánh ăn dặm cho trẻ Gerber của Nestlé do bột làm bánh không an toàn

Nóng: Thu hồi bánh ăn dặm cho trẻ Gerber của Nestlé do bột làm bánh không an toàn

14:02 , 31/01/2026
Nghề biên dịch chật vật trước 'cơn bão' AI

Nghề biên dịch chật vật trước 'cơn bão' AI

13:57 , 31/01/2026
Triệt phá đường dây sản xuất máy sấy tóc thương hiệu nổi tiếng, nhiều người Việt ưa chuộng: sản xuất chỉ 500k nhưng bán ra giá 9 triệu đồng

Triệt phá đường dây sản xuất máy sấy tóc thương hiệu nổi tiếng, nhiều người Việt ưa chuộng: sản xuất chỉ 500k nhưng bán ra giá 9 triệu đồng

13:08 , 31/01/2026
Không nợ xấu, không ăn chơi vẫn áp lực tiền bạc: Chỉ vì một chữ ký trên bản hợp đồng lúc ngẫu hứng

Không nợ xấu, không ăn chơi vẫn áp lực tiền bạc: Chỉ vì một chữ ký trên bản hợp đồng lúc ngẫu hứng

12:46 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên