Không nợ xấu, không ăn chơi vẫn áp lực tiền bạc: Chỉ vì một chữ ký trên bản hợp đồng lúc ngẫu hứng

Minh 32 tuổi, làm kỹ sư dự án, Thu 30 tuổi, nhân viên marketing. Hai vợ chồng đang thuê một căn hộ 45 m² ở gần công ty Thu, tiền thuê 8 triệu/tháng. Thu nhập gộp mỗi tháng là 60 triệu, nghe qua có vẻ cao nhưng thực tế thì giữ lại chẳng được bao nhiêu.

Thu nhập 60 triệu nhưng mỗi tháng phải bỏ ra 67 triệu đóng tiền nhà

Minh có một khoản cố định 10 triệu/tháng gửi cho em trai đang là sinh viên năm nhất. Khoản tiền này dùng cho học phí, tiền trọ, sinh hoạt. Minh xem đó là trách nhiệm gia đình, không bàn nhiều, Thu hiểu, nhưng vẫn ghi dòng “chu cấp em trai: 10 triệu” bằng bút đỏ trong sổ chi tiêu.

Chi tiêu cố định mỗi tháng gồm: tiền thuê nhà, điện nước, internet, ăn uống, xăng xe, đi lại, bảo hiểm, điện thoại... hết khoảng 24 triệu. Phần còn lại 26 triệu đáng lẽ là “dư” nếu không có một hợp đồng mới được ký cách đây 3 tháng do sự ngẫu hứng của hai vợ chồng.

Họ đến thăm một người bạn, đúng lúc người bạn đang nói chuyện về căn hộ mới mua. Nghe hay hay, hai vợ chồng Minh và Thu quyết định cũng mua một căn chung cư nhỏ, trả theo tiến độ trong 2 năm. Lúc đầu cả hai cũng khá yên tâm vì tiến độ đóng tiền dài, mỗi 3 tháng đóng 1 đợt khoảng 200 triệu, tổng cộng 8 đợt.

Thực tế, thời gian đầu, 2 vợ chồng đã dốc hết tiền tiết kiệm và tiền cưới để trả các khoản đầu, giờ chỉ cần gom đủ 67 triệu mỗi tháng để đóng tiền nhà theo đợt là được nhưng nói thì dễ, tiết kiệm và kiếm được mới khó.

Với số tiền dư chỉ 26 triệu mỗi tháng, gia đình Thu đang rơi vào cảnh lao đao, xoay đủ cách, đến lúc này hai vợ chồng mới nhận ra, bản thân đã quá nóng vội, chưa tính toán kỹ đã xuống bút ký hợp đồng mua nhà.

Gợi ý lập quỹ mua nhà - khi chi tiêu cần một cấu trúc mới

Trong bối cảnh đó, bài toán không chỉ là “kiếm thêm”, mà là “tổ chức lại dòng tiền”. Với gia đình như Minh – Thu, việc lập quỹ mua nhà riêng biệt là bước bắt buộc.

Thứ nhất, tách quỹ mua nhà khỏi chi tiêu thường ngày. Mỗi tháng, ngay khi nhận lương, chuyển một khoản cố định vào tài khoản quỹ nhà, không đụng đến. Con số thực tế có thể là 30 triệu/tháng trong giai đoạn đầu, tương ứng 90 triệu/3 tháng. Phần thiếu còn lại cần được bù bằng các nguồn khác, thay vì trông chờ hoàn toàn vào lương.

Thứ hai, rà soát khoản chu cấp 10 triệu cho em trai. Không phải cắt, nhưng có thể trao đổi để điều chỉnh tạm thời trong 2 năm cao điểm mua nhà. Ví dụ giảm xuống 4-5 triệu/tháng, hoặc hỗ trợ theo học kỳ thay vì tháng. Mỗi 5 triệu giảm được, quỹ nhà tăng thêm 15 triệu/3 tháng.

Thứ ba, lập quỹ dự phòng song song. Ít nhất 3–6 tháng chi tiêu cơ bản (khoảng 70–140 triệu) để tránh việc mỗi biến cố nhỏ lại phải rút tiền mua nhà. Quỹ này nên gửi tiết kiệm linh hoạt, không trộn lẫn với quỹ đóng tiến độ.

Thứ tư, đa dạng nguồn tiền cho từng đợt. Ngoài tích lũy hàng tháng, có thể lên kế hoạch dự án ngoài giờ, hoặc bán tài sản không thiết yếu. Quan trọng là mỗi đợt 200 triệu phải có “kịch bản A, B, C”, tránh dồn áp lực vào tháng cuối.

Cuối cùng, cập nhật bảng chi tiêu theo quý, không theo tháng. Với chu kỳ đóng tiền 3 tháng/lần, việc nhìn theo quý giúp thấy rõ khoảng cách cần bù, thay vì cảm giác “tháng nào cũng thiếu”.

Câu chuyện của gia đình Minh – Thu cho thấy một thực tế quen thuộc: thu nhập không thấp nhưng áp lực vẫn cao khi trách nhiệm gia đình và mục tiêu tài sản cùng lúc đổ dồn. Vấn đề không chỉ nằm ở con số lương, mà ở cách những con số đó được sắp xếp để phù hợp với mục tiêu tài chính.