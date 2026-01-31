Nhận thưởng Tết xong nghỉ việc: Đừng “tự hại mình” theo cách này!

Nghỉ việc không sai, chờ nhận đủ quyền lợi của mình rồi nghỉ cũng không có gì đáng bàn cãi. Tuy nhiên, vấn đề là không phải cứ cầm chắc lương thưởng trong tay, là đồng nghĩa với việc bản thân đã sẵn sàng để nghỉ.

Thực tế, lương tháng 13 hay tiền thưởng Tết chỉ là 1 phần nhỏ. Bên cạnh đó vẫn còn những điều quan trọng khác cần lưu tâm nếu bạn đang có dự định chuyển việc trong năm mới.

1. Một công việc phụ có thể tạo ra tiền

Một trong những điều đáng lo nhất khi nghỉ việc là mất đi 1 nguồn thu nhập lớn, với không ít người, đó còn là nguồn thu duy nhất. Thưởng Tết - kể cả có lên tới vài chục triệu thì cũng chỉ là khoản tiền “không thấm vào đâu” nếu sau đó, thu nhập bị gián đoạn quá lâu. Còn tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, điện nước… vẫn đều đặn mỗi tháng, chúng sẽ không vì bạn “đang nghỉ ngơi” mà giảm xuống.

Vì vậy, trước khi nghỉ việc, bạn nên có ít nhất một nguồn thu phụ đã ổn định. Đó có thể là làm freelance đúng chuyên môn, bán hàng online, dạy thêm, làm dịch vụ nhỏ, hay bất cứ việc gì tạo ra dòng tiền đều đặn. Quan trọng không phải nó hoành tráng cỡ nào, mà là nó đã thực sự mang tiền về, chứ không phải mới nằm trên… kế hoạch.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Công việc phụ giống như cây cầu nối giữa “có lương cố định” và “chưa biết tương lai ra sao”. Nó giúp bạn bớt hoảng loạn khi tài khoản bắt đầu vơi dần. Khi đã có sẵn một nguồn thu, dù chưa cao, bạn cũng có tâm lý vững hơn để tìm việc mới hoặc thử hướng đi khác, thay vì rơi vào trạng thái vừa hết tiền vừa áp lực phải nhận đại một công việc không phù hợp.

2. Một khoản dự phòng đủ sống trong vài tháng

Thưởng Tết không phải là quỹ dự phòng. Quỹ dự phòng là khoản tiền được để riêng, gần như “đóng băng”, chỉ dùng khi thật sự cần.

Trước khi nghỉ việc, lý tưởng nhất là bạn có sẵn khoản tiết kiệm đủ chi tiêu tối thiểu trong ít nhất 6 tháng. Mức “tối thiểu” ở đây không phải là sống thoải mái như lúc có lương, mà là đủ để duy trì cuộc sống cơ bản: tiền nhà, ăn uống, hóa đơn thiết yếu và một ít cho các tình huống phát sinh.

Khoản dự phòng này giúp bạn có thời gian thở. Tìm việc mới hiếm khi diễn ra nhanh như mình nghĩ. Có khi phải gửi hàng chục CV, đi phỏng vấn nhiều vòng, chờ phản hồi cả tháng trời. Nếu không có tiền dự phòng, mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày lo lắng, và chính áp lực tài chính sẽ khiến bạn dễ chọn sai: nhận việc chỉ vì cần tiền gấp, chứ không phải vì nó phù hợp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi có quỹ dự phòng, bạn có quyền kén chọn hơn một chút, có thể đầu tư thời gian học thêm kỹ năng, chỉnh lại CV, hoặc nghỉ ngơi một thời gian ngắn để hồi phục năng lượng mà không bị ám ảnh bởi câu hỏi “tháng sau lấy gì mà sống?”.

3. Một định hướng rõ ràng cho bản thân

Nhiều người muốn nghỉ việc không hẳn vì ghét công ty cũ, mà vì… mệt mỏi và chán nản. Nhưng rời đi chỉ để thoát khỏi cảm giác tiêu cực hiện tại thì chưa đủ. Nếu không có định hướng tiếp theo, bạn rất dễ rơi vào vòng lặp: nghỉ - hoang mang - hết tiền - vội vàng đi làm lại - rồi lại muốn nghỉ.

Trước khi nghỉ, bạn nên trả lời được vài câu hỏi cơ bản: Mình muốn công việc tiếp theo khác gì so với hiện tại? Muốn tăng thu nhập, đổi môi trường, học thêm kỹ năng mới hay chuyển hẳn sang lĩnh vực khác? Trong 1-2 năm tới, mình muốn mình là ai về mặt công việc?

Định hướng không cần quá chi tiết như bản kế hoạch 10 trang, nhưng ít nhất phải có một hướng đi tương đối rõ. Ví dụ: tập trung xây dựng sự nghiệp freelance toàn thời gian, hay tìm công việc có giờ giấc ổn định hơn để cân bằng cuộc sống. Khi có hướng đi, thời gian sau khi nghỉ việc sẽ được dùng để tiến về phía trước, thay vì chỉ loanh quanh trong sự mông lung.

Thưởng Tết có thể mang lại cảm giác “mình có quyền nghỉ”, nhưng thực tế, nó chỉ là một cú hích tinh thần chứ không phải tấm vé an toàn. Nghỉ việc là quyết định lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và tâm lý của bạn trong nhiều tháng sau đó. Nếu đã có công việc phụ tạo ra tiền, có khoản dự phòng đủ sống và có định hướng rõ ràng cho chặng tiếp theo, nghỉ việc sẽ là bước tiến. Còn nếu chưa có đủ ba thứ này, có lẽ nên giữ lại lá đơn xin nghỉ trong ngăn kéo thêm một thời gian, để cho mình sự chuẩn bị kỹ càng hơn trước đã.