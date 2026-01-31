Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi"

31-01-2026 - 21:18 PM | Sống

Đình Bắc đáng yêu thế này!

Trở về Việt Nam sau VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục đón tin vui khi được bầu chọn là "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" của giải. Đáng nói, điều khiến netizen thích thú không chỉ là thành tích mà còn nằm ở cách tiền đạo sinh năm 2004 ăn mừng niềm vui rất… Đình Bắc.

Trên trang cá nhân, Đình Bắc đăng tải bài viết cảm ơn người hâm mộ ngay khi biết tin mình nhận giải thưởng. Vẫn là phong cách quen thuộc: mở đầu bằng trạng thái "đang cảm thấy biết ơn", phía dưới là một "rừng" sticker đủ sắc thái cảm xúc - từ sung sướng, phấn khích cho tới trái tim, cờ đỏ sao vàng. Nội dung status ngắn gọn, chân thành, đúng kiểu trước sau như một mà Đình Bắc vẫn giữ suốt từ đầu giải.

"Bắc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, mọi người yêu mến Bắc đã bầu chọn cho Bắc giải thưởng "Cầu Thủ Gây Ấn Tượng Nhất: VCK U23 Châu Á 2026 ạ! Đây sẽ là động lực để Bắc tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa ạ!".

Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 1.

Chính sự mộc mạc đó lại trở thành điểm cộng lớn trong mắt cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều fan để lại lời khen "đáng yêu vô đối", "giữ mãi nét này nhé", thậm chí có người đùa vui rằng nhìn sticker là biết ngay "chính chủ đăng, không lẫn đi đâu được". Không dài dòng, hoa mỹ, Đình Bắc rồi vẫn ghi điểm bằng sự gần gũi rất riêng.

Trước đó, ở cuộc bình chọn dành cho "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc áp đảo với hơn 88% lượt bình chọn, vượt xa các đối thủ đến từ Nhật Bản và Trung Quốc. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn năng nổ, tinh thần thi đấu nhiệt huyết và những khoảnh khắc bùng nổ của tiền đạo U23 Việt Nam tại giải đấu.

Về nước chưa kịp nghỉ ngơi, giải thưởng đã "bay" về tay, lại thêm một lần khiến netizen bật cười vì cách ăn mừng rất thật. Có lẽ với người hâm mộ, Đình Bắc không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, mà còn bởi chính sự dễ thương, chân thành từ những điều nhỏ nhất ngoài đời.

Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 2.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 3.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 4.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 5.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 6.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 7.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 8.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 9.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 10.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 11.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 12.
Đình Bắc "lụm" giải châu Á mỏi tay, netizen khen đáng yêu vô đối vì cách bày tỏ cảm xúc đậm dấu ấn "Bắc Còi" - Ảnh 13.


Theo Tú

Phụ nữ số

