Đình Bắc "out trình" tại cuộc đua châu Á, sở hữu lượng bình chọn gấp gần 100 lần Li Hao

Kết thúc chiến dịch U23 châu Á 2026 với những dấu ấn đậm nét, Đình Bắc tiếp tục trở thành tâm điểm khi AFC mở cổng bình chọn cho các danh hiệu cá nhân. Tại hạng mục Cầu thủ được yêu thích nhất, tính đến chiều ngày 28/1, tiền đạo của U23 Việt Nam đang dẫn đầu với tỷ lệ phiếu bầu không tưởng: 97,67%.

Đáng chú ý, khi đặt cạnh người bám đuổi gần nhất là thủ môn Li Hao (U23 Trung Quốc), sự chênh lệch là vô cùng khủng khiếp. Với tỷ lệ phiếu bầu chỉ vỏn vẹn 1%, con số mà Đình Bắc sở hữu đang gấp gần 100 lần đối thủ. Điều này không chỉ cho thấy sức hút cá nhân của tiền đạo sinh năm 2004 mà còn minh chứng cho sự ủng hộ cuồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc áp đảo tất cả trên bảng bình chọn (Ảnh: CMH)

Đình Bắc vượt Lihao (Ảnh: AFC)

Không chỉ áp đảo về lượng người hâm mộ, Đình Bắc còn chứng minh đẳng cấp chuyên môn thông qua cuộc đua Bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out. Với tỷ lệ bình chọn 84,62%, pha đánh đầu ngược điệu nghệ vào lưới U23 UAE tại tứ kết đang tạm thời không có đối thủ.

Trước đó, tại vòng bảng, Đình Bắc cũng đã "ẵm" giải thưởng tương tự với cú dứt điểm cháy lưới U23 Saudi Arabia từ một góc sút tưởng chừng như không thể. Việc liên tục góp mặt và chiến thắng trong các cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp cho thấy kỹ năng dứt điểm đa dạng và nhạy bén của tiền đạo này.

Phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Đình Bắc chính là danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026. Với thành tích này, anh đã chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu cá nhân cao quý này tại sân chơi trẻ đẳng cấp nhất châu lục.