Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm rét hại, Hà Nội thấp nhất bao nhiêu độ?





Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, h iện nay (29.01), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khiến khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22-25 độ C.

Dự báo khoảng gần sáng và trong ngày 31.01, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trước tiên đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển mạnh hơn ở cấp 3-4. Từ đêm 30.01 và trong ngày 31.01, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ảnh minh họa

Từ chiều 31.01, thời tiết tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ C, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ dao động 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, đêm 30/01 và ngày 31/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều 31.01 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Trên biển, từ gần sáng và trong ngày 31/01, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,0-2,0 m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động mạnh, sóng cao 2,0-4,0 m.

Từ ngày 01.02, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc tiếp tục mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,0-4,0 m. Từ chiều và tối 01.02, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,0-4,0 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 01.02 đến sáng 04.02, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng, trong khi gió mạnh và sóng lớn gây bất lợi cho hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động trên biển.