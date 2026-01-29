Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại rau tốt nhất thế giới, được chấm 100/100 điểm, chợ Việt bán từ 25.000 đồng/kg

Loại rau này giàu dưỡng chất, giá thành dễ chịu và có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau.

Cải xoong là cái tên không mấy xa lạ trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau dân dã này còn được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xếp hạng là loại rau tốt nhất thế giới, đạt điểm tuyệt đối 100/100 nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Không chỉ dễ tìm, dễ chế biến, cải xoong còn được đánh giá cao nhờ giá thành hợp lý và lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Loại rau tốt nhất thế giới, được chấm 100/100 điểm, chợ Việt bán từ 25.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Nguồn gốc, đặc điểm và giá bán cải xoong

Cải xoong còn được gọi là xà lách xoong, thuộc nhóm rau thân thảo, có nguồn gốc từ châu Âu và Tây Á. Loại rau này sinh trưởng tốt trong môi trường nước sạch, mát mẻ, thường mọc ven suối, mương hoặc được trồng trong hệ thống nước chảy nhẹ. Nhờ khả năng thích nghi cao, cải xoong hiện được trồng phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Lá cải xoong có màu xanh đậm, hình bầu dục nhỏ, thân mềm, giòn, vị hơi cay nhẹ đặc trưng. Khi ăn sống hoặc nấu chín đều giữ được độ tươi và mùi thơm tự nhiên, nhưng nên ưu tiên nấu chín để đảm bảo an toàn. Về giá bán, cải xoong thuộc nhóm rau có mức giá trung bình, dao động khoảng 25.000 - 60.000 đồng/kg, tùy vào nguồn gốc, phương pháp trồng và thời điểm thu hoạch.

Loại rau tốt nhất thế giới, được chấm 100/100 điểm, chợ Việt bán từ 25.000 đồng/kg- Ảnh 2.

Giá trị dinh dưỡng

Theo đánh giá của CDC Hoa Kỳ, cải xoong sở hữu mật độ dinh dưỡng cao bậc nhất trong các loại rau xanh. Loại rau này giàu vitamin A, C, K, canxi, sắt, kali và các hợp chất chống oxy hóa mạnh như beta-carotene, lutein và flavonoid. Nhờ đó, cải xoong giúp hỗ trợ tăng cường miễn dịch, tốt cho thị lực, xương khớp và hệ tim mạch. Hàm lượng vitamin K cao còn góp phần cải thiện sức khỏe xương, trong khi chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Cải xoong chứa rất ít calo nên phù hợp với người ăn kiêng hoặc theo chế độ lành mạnh. Trong ẩm thực, cải xoong được chế biến khá linh hoạt. Phổ biến nhất là canh cải xoong nấu thịt bằm, sườn non hoặc cá, vừa thanh mát vừa dễ ăn.

Loại rau tốt nhất thế giới, được chấm 100/100 điểm, chợ Việt bán từ 25.000 đồng/kg- Ảnh 3.

Cách chọn mua và bảo quản cải xoong đúng cách

Để chọn được cải xoong ngon, nên ưu tiên những bó rau có lá xanh đậm, thân giòn, không dập nát, không có mùi lạ. Cải xoong tươi thường có thân mập vừa phải, lá non đều, không bị vàng úa hay nhớt nước. Tránh mua rau có dấu hiệu héo rũ, lá thâm hoặc thân quá mềm vì có thể đã để lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

Khi mua cải xoong đóng gói sẵn, nên kiểm tra kỹ nguồn gốc, ngày thu hoạch và điều kiện bảo quản. Cải xoong trồng trong môi trường nước sạch, có chứng nhận an toàn sẽ đảm bảo hơn cho sức khỏe.

Về bảo quản, cải xoong nên được rửa sạch, để ráo nước, sau đó bọc trong khăn giấy hoặc túi lưới thoáng khí rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh. Không nên rửa trước khi bảo quản quá lâu vì độ ẩm cao dễ khiến rau nhanh hỏng. Tốt nhất nên sử dụng cải xoong trong vòng 2-3 ngày để giữ được độ tươi ngon và hàm lượng dinh dưỡng.

