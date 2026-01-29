Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc mưa rét ngày cuối tuần, thấp nhất dưới 8°C

Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc ngày cuối tuần, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 8°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-25°C.

Khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 30/1 và ngày 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm .

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời chuyển mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15°C, vùng núi Đông Bắc Bộ 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C.

Khu vực Hà Nội đêm 30/1 và ngày 31/1 cũng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ chiều 31/1, khu vực này chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 13-15°C.

Tác động của không khí lạnh, từ ngày 1/2 đến sáng 4/2, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 31/1, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1-2m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Từ ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (phía Tây Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Từ chiều và tối 1/2, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

"Trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và sinh trưởng cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển", cơ quan khí tượng cảnh báo.

