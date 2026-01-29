Ngày giá vàng tăng kỷ lục, tài khoản báo cộng 8,7 tỈ lúc 12h04 phút, phía ngân hàng nói: “Đó là tiền của cô“

*Bài đăng của cô Chu (36 tuổi) trên nền tảng Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao, nhiều người khuyên người phụ nữ nên dừng lại.

1h25 phút, sổ sách vẫn chưa ngơi, vài file chưa kiểm tra nhưng lúc này cô Chu bắt đầu thấy tay run lên, miệng khát khô, chắc nên tạm nghỉ 10 phút ăn bữa trưa. Đó cũng là bữa đầu tiên trong ngày sau hộp sữa của con và miếng bánh đồng nghiệp cho vào buổi sáng. Chu cứ thế bắt đầu ngồi vào bàn làm việc từ 7h sáng, không một phút ngơi nghỉ, và tất nhiên tin nhắn bạn bè, gia đình hay lướt mạng xã hội, tin tức cũng là điều không...

Đó là một ngày cuối năm cô Chu - nữ kế toán tại một công ty ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Tuần này bận rộn hơn vì có quá nhiều thứ cần giải quyết. Và hơn hết là trước đó một ngày Chu mới xin nghỉ để lo đám giỗ cho mẹ ở quê.

Trở lại bối cảnh quán bún ở hẻm bên cạnh ngân hàng. Trong lúc vừa ăn vội, vừa mở điện thoại lên xem có chuyện gì xảy ra không, tin nhắn của ai không thì đập vào mắt Chu đó là tin nhắn ngân hàng báo số dư tăng lên hơn 2,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,7 tỷ đồng) nội dung giao dịch không kèm lời nhắn gì. Hoảng quá, cô Chu liền gọi điện cho ngân hàng ngay. Cô chắc như đinh đóng cột rằng không có ai chuyển cho mình số tiền lớn như vậy, hơn nữa chẳng có nổi một tin nhắn nào, điện thoại cũng không ai nhắn tin chuyển tiền.

Cô Chu lập tức gọi điện cho ngân hàng. Trong đầu cô lướt qua đủ mọi khả năng: chuyển nhầm, lỗi hệ thống, thậm chí là rủi ro pháp lý. Hơn nữa, cuối năm, truyền thông cũng đăng tải nhiều vụ việc tương tự, lừa đảo, số tiền lớn lại được chuyển lúc 12h04 mà bây giờ đã gần 14h, không rõ có điều gì xảy ra hay không.

Ở đầu dây bên kia, sau khi kiểm tra thông tin, nhân viên ngân hàng chỉ nói ngắn gọn một câu: “Đó là tiền của cô.”

Thấy cô Chu vẫn chưa hết hoang mang, nhân viên tiếp tục giải thích kỹ hơn. Theo hồ sơ giao dịch tại quầy, buổi sáng cùng ngày có một ông cụ lớn tuổi trực tiếp đến ngân hàng gửi tiền, khai rõ đây là tiền bán vàng. Ông yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản đứng tên con dâu, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và xác nhận mối quan hệ gia đình.

“Ông cụ nói rõ là vừa bán vàng xong, sợ cầm tiền mặt không an toàn nên mang thẳng đến ngân hàng. Khi làm thủ tục, ông còn nhấn mạnh nhiều lần : ‘Chuyển giúp tôi vào tài khoản con dâu, tôi gửi cho nó giữ’”, nhân viên ngân hàng thuật lại.

Do người gửi tuổi cao, thao tác chậm và không quen dùng điện thoại thông minh, nhân viên cũng đã hỗ trợ ông hoàn tất các bước xác nhận tại quầy. Giao dịch vì vậy hoàn toàn hợp lệ, không phát sinh dấu hiệu bất thường hay nhầm lẫn, và hệ thống tự động gửi thông báo vào tài khoản của cô Chu ngay sau khi tiền được ghi nhận.

Nghe đến đây, Chu mới thực sự thở phào. Số tiền không phải “từ trên trời rơi xuống”, cũng không phải lỗi hệ thống.

Hóa ra, đúng vào ngày 29.1, giá vàng tại Trung Quốc ghi nhận mức tăng cao kỷ lục, vàng 99,99 trên thị trường nội địa có thời điểm vượt mốc 4.650 nhân dân tệ/ chỉ (khoảng gần 18 triệu đồng), mức cao hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Thậm chí, giá vàng miếng còn lên tới hơn 5,6 nghìn dân tệ/chỉ (hơn 20 triệu đồng).

Trước diễn biến này, bố chồng của Chu đã quyết định bán số vàng tích trữ lâu năm của cả bản thân và con dâu.

Ông Chu lo rằng nếu chần chừ, rất có thể sẽ không còn cơ hội bán được ở mức giá tốt như vậy, nhất là khi thị trường vàng biến động mạnh từng ngày. Vì không quen nhắn tin mà cũng không liên lạc được cho con gái do cô Chu bận việc nên ông đã tự quyết định.

Còn cô Chu thì thấy có cuộc gọi nhỡ, cô cũng chưa kịp gọi lại thì… tin nhắn ngân hàng đã tới.

Nói thêm về bố chồng của Chu, ông là người sống cùng vợ chồng cô từ ngày hai người mới cưới. Trước đây, ông làm trong lĩnh vực đầu tư, quen với việc phân bổ tài sản và tích trữ vàng. Nay đã ngoài 70 tuổi, lại từng trải qua một vụ tai nạn nhẹ, ông quyết định nghỉ hưu, ở nhà trông cháu, chơi cùng hai đứa nhỏ mỗi khi chúng không đi học.

Ông có lương hưu ổn định và nhiều năm nay duy trì thói quen mua vàng tích trữ, đồng thời cũng khuyên con dâu làm điều tương tự.

Lần bán này, ông Chu đã gộp vàng của cả hai người:

- Phần của ông: khoảng 30 lượng vàng tích lũy trong nhiều năm.

- Phần của cô Chu gửi nhờ: khoảng 25 lượng vàng - số vàng cô mua dần bằng tiền tiết kiệm, nhờ bố chồng giữ hộ cho an tâm.

Người đổ xô đi mua - bán vàng. Ảnh minh họa.

Tổng cộng hơn 55 lượng vàng, bán ra đúng thời điểm giá lập đỉnh, quy đổi thành hơn 2,3 triệu nhân dân tệ, rồi chuyển thẳng vào tài khoản của con dâu.

Cả gia đình vốn đã có kế hoạch đổi sang một căn nhà rộng hơn, nên việc chốt lời vào lúc này được ông Chu xem là “thời điểm không thể tốt hơn”.

Dẫu đã hiểu rõ nguồn gốc số tiền, nhưng cô Chu thừa nhận: cảm giác bối rối vẫn còn nguyên.

Giá vàng đang ở đỉnh, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng kim loại quý này chưa dừng lại, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Nếu vàng tiếp tục tăng, việc bán ra lúc này liệu có quá sớm?

Chính vì vậy, Chu đã lên mạng xã hội hỏi ý kiến: Có nên dùng số tiền này để mua lại vàng, hay giữ tiền mặt để chuẩn bị đổi nhà?

Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận xuất hiện. Người khuyên “chốt lời là đúng”, người lại cho rằng “vàng chưa phải đỉnh”,....