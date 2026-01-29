Giá vàng hơn 19 triệu/chỉ, một gái xinh khoe "bộ sưu tập": Từng bị mẹ ép mua vàng, giờ lại tự mình mê

Giá vàng những ngày này quả thật khiến nhiều người rơi vào trạng thái "không biết đâu mà lần". Tối hôm qua (28/1), giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng khác niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng mua vào, và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra. Mức tăng lên tới 2,8 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng cùng ngày.

Tới hôm nay (29/1), giá vàng chính thức lập đỉnh mới. Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC lên mốc cao mới, ở mức 187,8 triệu đồng/lượng mua vào, và 190,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng hôm giá, giá vàng miếng đã tăng tới 8,9 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Trong bối cảnh này, có lẽ cũng chẳng sai nếu khẳng định những người mua vàng và giữ vàng trong tay qua nhiều đợt biến động, là những người vui nhất.

Mới đây, An Phương (letsplaymakeup) - Một KOL trong làng beauty blogger cũng chia sẻ trên kênh Instagram cá nhân về thành quả mua vàng của bản thân.

"Bộ sưu tập" nho nhỏ mà An Phương đăng tải (Ảnh chụp màn hình)

Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng này chia sẻ về câu chuyện mua vàng. Cô từng chia sẻ rằng bản thân đã mua vàng từ thời còn là sinh viên, lý do đơn giản là vì "mẹ bắt mua", mà đến giờ thì lại tự thấy ham.

"Từ lúc làm thêm hồi đại học đến giờ lúc nào mình cũng giữ thói quen tiết kiệm bằng vàng. Hồi đó, mẹ bắt nên mình cứ mua thôi, xong lớn thì thấy mệnh Kim mua vàng cũng hợp đó, và giờ thì nhận ra trước giờ mua vàng trộm vía lời, mình mua từ thời vàng 35 triệu/lượng, giờ cứ bị mê vàng thôi. Nhìn thành quả lao động thu bé lại bằng mấy miếng vàng thấy cũng sướng. Quyết tâm năm nay lao động chăm chỉ hơn" - An Phương từng tiết lộ.

Trước đây mua vàng vì bị mẹ bắt, giờ thì tự thấy mê (Ảnh chụp màn hình)

4 điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng

1. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Lý do lớn nhất khiến nhiều người "mất ăn mất ngủ" vì giá vàng không phải do vàng biến động, mà do dùng sai dòng tiền để mua vàng.

Khi đem tiền sinh hoạt, tiền trả nợ, tiền cần xoay vòng ngắn hạn đi mua vàng, mỗi nhịp lên xuống của giá đều biến thành áp lực tâm lý. Giá tăng thì sợ không mua kịp, giá giảm thì lo hụt vốn, lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên để giữ được sự bình thản là chỉ mua vàng bằng phần tiền nhàn rỗi - tức là khoản tiền chưa cần dùng trong trung và dài hạn.

2. Mua đều theo kế hoạch, đừng FOMO

Một sai lầm phổ biến khác là chỉ mua vàng khi thấy giá "đang nóng", đang tăng mạnh và xuất hiện nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Khi mua trong trạng thái FOMO, người mua thường đặt kỳ vọng ngắn hạn và vô thức tự ép mình phải theo dõi giá liên tục. Chỉ cần giá quay đầu điều chỉnh là bắt đầu lo lắng, tiếc nuối, thậm chí tự trách bản thân.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngược lại, nếu xây dựng thói quen mua vàng đều đặn theo tháng hoặc theo quý, với số tiền cố định trong khả năng, thì giá vàng sẽ được trung bình theo thời gian, còn tâm lý cũng ổn định hơn nhiều. Lúc này, việc mua vàng không còn là phản xạ trước biến động thị trường, mà trở thành một phần của kế hoạch tài chính cá nhân.

3. Xác định rõ mục tiêu mua vàng là để tích lũy

Nhiều người mất ngủ vì vàng đơn giản là vì họ luôn tự hỏi: "Giá hôm nay cao hơn hôm qua chưa?", "Nếu bán bây giờ thì lãi hay lỗ?". Khi đặt vàng trong tư duy lời - lỗ ngắn hạn, mỗi biến động nhỏ đều trở thành vấn đề lớn. Để thoát khỏi trạng thái này, cần xác định rõ ngay từ đầu mục tiêu mua vàng là gì: tích lũy tài sản, phòng ngừa rủi ro hay giữ giá trị trong dài hạn. Khi mục tiêu là dài hạn, những biến động ngắn hạn sẽ không còn quá quan trọng.

4. Chọn loại vàng phù hợp với mục tiêu tích sản

Không phải cứ thấy người khác mua loại vàng nào nhiều thì mình cũng nên mua theo. Việc chạy theo các sản phẩm "hot", mẫu mã lạ hoặc mang tính sưu tầm có thể hấp dẫn ban đầu nhưng lại tiềm ẩn rủi ro khi cần thanh khoản. Vàng càng đơn giản - như vàng miếng, vàng nhẫn trơn ép vỉ, càng dễ bán, càng đúng tinh thần tích lũy.