Chuyển nhầm 74 triệu đồng vào tài khoản Techcombank của người đàn ông SN 1988, nữ kế toán liên lạc chủ tài khoản nhưng không được: Công an lập tức xác minh

Theo thông tin từ Công an phường Hồng Bàng (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), vào ngày 30/9/2025, chị Nguyễn Hải Hà - kế toán Công ty TNHH Tự động hoá Hồng Thái (địa chỉ số 201 Quang Trung, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã thực hiện 1 lệnh chuyển tiền online. Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, chị Nguyễn Hải Hà đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 74.235.000 đồng vào một tài khoản ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Tuấn Phong.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Hà đã nhiều lần tìm cách liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền nhưng không đạt kết quả. Trước tình huống trên, đến ngày 20/01/2026, chị Nguyễn Hải Hà đã đến Công an phường Hồng Bàng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và giúp đỡ để thu hồi lại số tiền chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hồng Bàng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp các đơn vị liên quan để làm rõ thông tin chủ tài khoản ngân hàng nhận tiền chuyển nhầm. Qua quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định anh Nguyễn Tuấn Phong (sinh năm 1988, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP.Hải Phòng) là chủ tài khoản đã nhận số tiền trên.

Công an phường Hồng Bàng đã liên hệ, làm việc với anh Nguyễn Tuấn Phong để thông báo nội dung vụ việc, đồng thời hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đến ngày 25/01/2026, dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Hồng Bàng và cán bộ Công an phường Lê Thanh Nghị, anh Nguyễn Tuấn Phong đã hoàn trả toàn bộ số tiền 74.235.000 đồng cho chị Nguyễn Hải Hà.

Chị Nguyễn Hải Hà nhận lại số tiền và gửi thư cảm ơn Công an phường Hồng Bàng

Sau khi nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, chị Hà xúc động gửi lời cảm ơn đến các cán bộ Công an phường Hồng Bàng đã tận tình hỗ trợ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm và sự trung thực của anh Nguyễn Tuấn Phong.

Đại diện Công an phường Hồng Bàng đã biểu dương hành động đúng mực của anh Phong, coi đây là tấm gương sáng về ý thức công dân. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cho biết đây là kết quả của sự phối hợp giữa người dân và lực lượng Công an trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến giao dịch tài chính, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.