4 loại "bột" màu trắng ăn nhiều PHÁ HOẠI mạch máu nhanh hơn cả thịt mỡ, toàn món "vạn người mê"

Nhiều người thường có thói quen "kỳ thị" bát thịt đông hay miếng mỡ lợn vì sợ tắc nghẽn mạch máu. Tuy nhiên, theo GS. Watanabe (chuyên gia phẫu thuật tim mạch Nhật Bản), có những "kẻ sát thủ" âm thầm hơn nhiều đang ẩn mình dưới dạng bột màu trắng "trà trộn" vào món ăn hàng ngày. Chúng không hề gây ngấy, thậm chí là sở thích của hàng triệu người mà không biết ăn nhiều sẽ hại tim mạch ra sao.

Ảnh minh họa

GS. Watanabe cảnh báo nên kiểm soát sát sao liều lượng của 4 loại "bột trắng" gây áp lực cho mạch máu chẳng kém gì mỡ động vật dưới đây:

1. Đường tinh luyện

Khác với mỡ động vật cần thời gian tích tụ, đường trắng khi đi vào cơ thể sẽ hấp thụ cực nhanh, làm đường huyết tăng vọt rồi sụt giảm đột ngột. Sự biến thiên này tạo ra các gốc tự do gây viêm, trực tiếp tấn công và làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu. Đường không chỉ nằm trong hũ đường mà còn ẩn mình khéo léo trong bánh ngọt, nước sốt, đồ uống đóng chai, khiến chúng ta vô tình nạp quá mức.

Để bảo vệ mạch máu, WHO chỉ rõ mỗi ngày không nên nạp quá 50g đường tinh luyện (khoảng 10% tổng năng lượng), nhưng lý tưởng nhất là dưới 25g. Đương nhiên, dù đường màu gì cũng vậy.

2. Muối

Theo GS. Watanabe, muối tấn công tim mạch theo cách tàn khốc hơn thịt mỡ. Thịt mỡ làm tăng cholesterol, nhưng muối làm tăng huyết áp, khiến thành mạch bị áp lực liên tục. Lâu dài gây xơ cứng, phình mạch, thậm chí vỡ mạch máu.

Ảnh minh họa

So với mỡ, muối nguy hiểm ở chỗ khó cảm nhận ngay tác hại. Hậu quả chỉ lộ rõ khi tim đập loạn nhịp, huyết áp cao, hoặc biến chứng như đột quỵ xảy ra. WHO đưa ra giới hạn an toàn là 5g muối mỗi ngày (tương đương 1 thìa cà phê). Bạn nên tập thói quen dùng các gia vị tự nhiên như giấm, tỏi, chanh thay vì các loại nước chấm đậm đặc để cắt giảm natri mà vẫn giữ vị ngon.

3. Bột mì

Nhiều người dè chừng thịt mỡ nhưng lại thoải mái ăn bánh mì, mì ăn liền hay bánh bao vô tội vạ. Thực tế, bột mì tinh luyện là thủ phạm giấu mặt gây tăng đường huyết nhanh không kém đường trắng, dẫn đến kháng insulin và rối loạn mỡ máu nếu ăn quá mức.

Ảnh minh họa

GS. Watanabe nhấn mạnh rằng thực phẩm càng qua tinh chế thì khả năng gây hại càng cao vì chúng làm tăng triglyceride trong máu, tạo ra các mảng xơ vữa. Điều này càng nguy hiểm hơn nếu các món từ bột mì tinh luyện được chiên ngập dầu. Khuyến nghị cho người trưởng thành là chỉ nên tiêu thụ khoảng 150 đến 200g tinh bột tinh chế mỗi ngày và nên ưu tiên thay thế bằng ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế chế biến dầu mỡ.

4. Bột protein

Nếu thịt mỡ gây nguy cho người ít vận động thì bột protein lại dễ khiến người tập luyện hại thân vì lạm dụng. Lúc này, loại bột này dù ở dạng màu trắng (phổ biến) hay bất cứ màu gì cũng sẽ này sẽ khiến thận phải làm việc quá sức để đào thải chất cặn bã. Khi chức năng thận suy yếu, cơ thể không đào thải được nước và natri, khiến huyết áp tăng cao và kéo theo tổn thương tim mạch nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

GS. Watanabe cảnh báo thận là cơ quan im lặng, khi chức năng thận suy yếu, cơ thể không đào thải được nước và natri, huyết áp tăng và kéo theo nguy cơ tổn thương tim mạch. Trừ khi có chỉ định, người khỏe mạnh chỉ cần khoảng 0,8g protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Hãy ưu tiên lấy đạm từ cá, trứng hoặc thịt nạc để vừa đủ dinh dưỡng vừa an toàn cho hệ tuần hoàn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Top 1 Health