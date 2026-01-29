Phát hiện người đàn ông SN 1972 đứng tên hàng loạt BĐS khủng toàn nằm ở vị trí “đất vàng”, từng vướng nghi vấn trốn thuế

Tài tử Jang Dong Gun từ lâu đã được xem là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản đồ sộ bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ thành công rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên còn cho thấy khả năng đầu tư nhạy bén, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Mới đây, vợ anh – nữ diễn viên Go So Young – đã vô tình khiến dư luận chú ý khi đăng tải một video trên YouTube cá nhân vào ngày 23/1. Trong video, cô ghé thăm một quán pizza tại khu Hannamdong và chia sẻ đây là nơi cô thường lui tới để tìm cảm hứng hoặc quan sát thị trường.

Khi đi ngang qua một tòa nhà quen thuộc, Go So Young không giấu được sự hào hứng khi nhắc đến bất động sản do vợ chồng cô sở hữu, khen ngợi thiết kế mang phong cách châu Âu và gọi vui đây là “đứa con mang lại lợi nhuận”.

Vợ của Jang Dong Gun là Go So Young vô tình "khoe" tòa nhà thuộc sở hữu của gia đình mình. Ảnh: YouTube

Theo truyền thông Hàn Quốc, tòa nhà này do Jang Dong Gun đứng tên mua vào tháng 6/2011 với giá khoảng 12,6 tỷ won. Công trình gồm hai tầng hầm và năm tầng nổi, tổng diện tích hơn 330 m². Nhờ vị trí đắc địa tại Hannamdong – khu vực có tốc độ tăng giá bất động sản nhanh – giá trị hiện tại của tòa nhà được ước tính đã chạm mốc 30 tỷ won, mang lại khoản lợi nhuận hàng chục tỷ won sau hơn một thập kỷ.

Tòa nhà của cặp đôi ở Hannamdong. Ảnh: TVDaily

Tuy nhiên, đoạn video nhanh chóng vấp phải ý kiến trái chiều khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc nhắc đến tài sản lớn trong bối cảnh kinh tế khó khăn là không phù hợp. Trước phản ứng này, ê-kíp sản xuất đã chỉnh sửa và lược bỏ phần đề cập trực tiếp đến tòa nhà.

Trên thực tế, khối tài sản của Jang Dong Gun không chỉ dừng lại ở một bất động sản. Truyền thông xứ kim chi từng gọi vợ chồng anh là “cặp đôi siêu giàu” của giới nghệ sĩ. Ngoài tòa nhà tại Hannamdong, họ còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác như tòa nhà ở Cheongdam-dong (Gangnam) trị giá hơn 20 tỷ won, căn hộ cao cấp đang sinh sống, cùng một tòa nhà khác tại Seongdong-gu. Tổng giá trị bất động sản cộng với thu nhập từ hoạt động nghệ thuật được ước tính vượt mốc 100 tỷ won.

Đáng chú ý nhất là căn penthouse tại Cheongdam-dong – từng được xem là một trong những căn hộ đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Trước đây, Go So Young từng tỏ ra không thoải mái khi truyền thông liên tục nhắc đến giá trị tài sản này và lên tiếng phản bác những thông tin mà cô cho là phóng đại.

Năm 2018, tờ Chosun đưa tin Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành rà soát việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế trong giới nghệ sĩ cũng như các công ty giải trí. Một số tên tuổi nổi tiếng, trong đó có Jang Dong Gun, nằm trong danh sách được kiểm tra. Ngay sau đó, mạng xã hội Hàn Quốc nhanh chóng lan truyền nhiều thông tin đồn đoán cho rằng nam diễn viên này có liên quan đến hành vi trốn thuế, khiến dư luận xôn xao.

Trước những tin đồn nói trên, phía đại diện của Jang Dong Gun nhanh chóng lên tiếng khẳng định nam diễn viên luôn trung thực trong việc khai báo thu nhập và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Đại diện này nhấn mạnh đợt kiểm tra vừa qua chỉ là thủ tục định kỳ của cơ quan chức năng, các đối tượng được lựa chọn ngẫu nhiên và toàn bộ quá trình đã kết thúc suôn sẻ, không phát sinh vấn đề.

Tiếp đó, vào năm 2023, Go So Young cũng vướng nghi vấn liên quan tới thuế. Thời điểm đó, truyền thông Hàn Quốc cũng thông tin về một trường hợp khác liên quan đến vợ của một nam diễn viên nổi tiếng (được ký hiệu là A), bị phát hiện khai báo gian dối để trốn khoảng 300 triệu won tiền thuế. Theo các nguồn tin, người phụ nữ này thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn nhưng đã báo sai nguồn thu nhằm lách luật.

Cụ thể, cơ quan thuế cho biết A kê khai các khoản chi cho trang phục phục vụ công việc, lấy lý do chụp ảnh quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy số tiền này thực chất được dùng để mua sắm các món đồ xa xỉ như đồng hồ đắt tiền cho mục đích cá nhân. Hành vi khai khống chi phí đã bị phát hiện và A buộc phải nộp bổ sung khoản thuế còn thiếu.

Do các chi tiết trong vụ việc trùng khớp với hoàn cảnh của một số nghệ sĩ nổi tiếng, truyền thông và cư dân mạng bắt đầu suy đoán nhân vật A có thể là Go So Young, người kết hôn với nam tài tử từ năm 2010 và có cuộc sống sung túc. Một số tờ báo thậm chí sử dụng hình ảnh đã làm mờ của cô để minh họa, càng khiến dư luận chú ý. Do chỉ là đồn đoán, Go So Young đã từ chối trả lời vụ việc.

Jang Dong Gun gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990, nhanh chóng khẳng định vị trí tài tử hàng đầu Làn sóng Hàn qua Tình yêu trong sáng, Anh em nhà bác sĩ, Friend... Anh kết hôn cùng diễn viên Go So Young năm 2010, có hai con - một trai và một gái.

(Tổng hợp)