Người phụ nữ SN 2000 phát hiện tài khoản có 1 tỷ đồng không rõ lai lịch, công an cùng tới NH Vietinbank xác minh nguồn gốc

Theo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 14/01/2026, chị Trần Thị Nguyệt, sinh năm 2000, trú tại xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đã tới công an xã Hợp Minh trình báo. Thông tin trình báo về nội dung tài khoản của chị Nguyệt nhận được số tiền 1 tỷ đồng từ tài khoản một người lạ mà không có lý do.

Chị Trần Thị Nguyệt trình báo tại cơ quan Công an

Bằng các biên pháp nghiệp vụ, Công an xã Hợp Minh xác định chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là chị Phạm Thị Thúy Vân (sinh năm 1974, trú tại khu phố 7, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Công an xã Hợp Minh tiến hành trao đổi thông tin. Chị Vân xác nhận bản thân mình do bất cẩn trong quá trình thực hiện giao dịch nên chuyển khoản nhầm số tiền 1 tỷ đồng cho một người lạ. Trong lúc bản thân đang hoảng sợ và bất an không biết cách để lấy lại số tiền thì được Công an xã Hợp Minh liên hệ.

Thư cảm ơn người dân gửi Công an xã của chị Thúy Vân

Do điều kiện khoảng cách địa lý, đồng thời để tạo thuận lợi giúp chị Phạm Thị Thúy Vân nhận lại số tiền. Công an xã Hợp Minh cử cán bộ cùng chị Trần Thị Nguyệt đến Ngân hàng Vietinbank tại Nghệ An để hoàn trả lại số tiền 1 tỷ đồng cho chị Phạm Thị Thúy Vân đảm bảo an toàn và nhanh chóng.

Nhận lại được tài sản, chị Phạm Thị Thúy Vân vô cùng xúc động, chị Vân đã viết thư cảm ơn chị Trần Thị Nguyệt và sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an.

Theo Công an tỉnh Nghệ An