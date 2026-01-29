Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ SN 2000 phát hiện tài khoản có 1 tỷ đồng không rõ lai lịch, công an cùng tới NH Vietinbank xác minh nguồn gốc

29-01-2026 - 16:26 PM | Sống

Người phụ nữ SN 2000 phát hiện tài khoản có 1 tỷ đồng không rõ lai lịch, công an cùng tới NH Vietinbank xác minh nguồn gốc

Chị Trần Thị Nguyệt trình báo tại cơ quan Công an khi nhận được số tiền lạ.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 14/01/2026, chị Trần Thị Nguyệt, sinh năm 2000, trú tại xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đã tới công an xã Hợp Minh trình báo. Thông tin trình báo về nội dung tài khoản của chị Nguyệt nhận được số tiền 1 tỷ đồng từ tài khoản một người lạ mà không có lý do.

Người phụ nữ SN 2000 phát hiện tài khoản có 1 tỷ đồng không rõ lai lịch, công an cùng tới NH Vietinbank xác minh nguồn gốc - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Nguyệt trình báo tại cơ quan Công an

 Bằng các biên pháp nghiệp vụ, Công an xã Hợp Minh xác định chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là chị Phạm Thị Thúy Vân (sinh năm 1974, trú tại khu phố 7, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Công an xã Hợp Minh tiến hành trao đổi thông tin. Chị Vân xác nhận bản thân mình do bất cẩn trong quá trình thực hiện giao dịch nên chuyển khoản nhầm số tiền 1 tỷ đồng cho một người lạ. Trong lúc bản thân đang hoảng sợ và bất an không biết cách để lấy lại số tiền thì được Công an xã Hợp Minh liên hệ.

Người phụ nữ SN 2000 phát hiện tài khoản có 1 tỷ đồng không rõ lai lịch, công an cùng tới NH Vietinbank xác minh nguồn gốc - Ảnh 2.

Thư cảm ơn người dân gửi Công an xã của chị Thúy Vân

Do điều kiện khoảng cách địa lý, đồng thời để tạo thuận lợi giúp chị Phạm Thị Thúy Vân nhận lại số tiền. Công an xã Hợp Minh cử cán bộ cùng chị Trần Thị Nguyệt đến Ngân hàng Vietinbank tại Nghệ An để hoàn trả lại số tiền 1 tỷ đồng cho chị Phạm Thị Thúy Vân đảm bảo an toàn và nhanh chóng.

Nhận lại được tài sản, chị Phạm Thị Thúy Vân vô cùng xúc động, chị Vân đã viết thư cảm ơn chị Trần Thị Nguyệt và sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an.

Theo Công an tỉnh Nghệ An

Điều tra dòng tiền 5 tỷ đồng của 500 người chảy vào các tài khoản rác do 2 thanh niên SN 1995, 1999 chỉ đạo: Công an sử dụng công nghệ cao vào cuộc

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch VinUni nói về lò đào tạo miễn phí 20.000 nhân tài AI của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Đây là khoản đầu tư cho tương lai công nghệ đất nước”

Chủ tịch VinUni nói về lò đào tạo miễn phí 20.000 nhân tài AI của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Đây là khoản đầu tư cho tương lai công nghệ đất nước” Nổi bật

Phát hiện 1 loại cây "hút vàng" từ độ sâu 30m: "500 cây mới cho ra lượng vàng đủ để làm 1 chiếc nhẫn cưới"

Phát hiện 1 loại cây "hút vàng" từ độ sâu 30m: "500 cây mới cho ra lượng vàng đủ để làm 1 chiếc nhẫn cưới" Nổi bật

Phát hiện người phụ nữ thu về 3 tỷ đồng trong một buổi sáng nhờ bán 300g vàng và 20 thỏi bạc trong ngày giá đạt đỉnh

Phát hiện người phụ nữ thu về 3 tỷ đồng trong một buổi sáng nhờ bán 300g vàng và 20 thỏi bạc trong ngày giá đạt đỉnh

16:20 , 29/01/2026
Hình ảnh loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang

Hình ảnh loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang

16:10 , 29/01/2026
VQG Hoàng Liên – Tà Xùa hé lộ một bí mật mà khoa học chưa từng ghi nhận

VQG Hoàng Liên – Tà Xùa hé lộ một bí mật mà khoa học chưa từng ghi nhận

15:19 , 29/01/2026
Phát hiện người đàn ông SN 1972 đứng tên hàng loạt BĐS khủng toàn nằm ở vị trí “đất vàng”, từng vướng nghi vấn trốn thuế

Phát hiện người đàn ông SN 1972 đứng tên hàng loạt BĐS khủng toàn nằm ở vị trí “đất vàng”, từng vướng nghi vấn trốn thuế

15:08 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên