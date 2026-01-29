Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VQG Hoàng Liên – Tà Xùa hé lộ một bí mật mà khoa học chưa từng ghi nhận

29-01-2026 - 15:19 PM | Sống

Các nhà khoa học Việt Nam và Nga mới đây đã công bố một loài mới lần đầu tiên được ghi nhận.

Ngày 23/01/2026, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã công bố phát hiện và mô tả một loài rết mới cho khoa học tại các vùng núi cao Tây Bắc Việt Nam. Phát hiện này không chỉ bổ sung dữ liệu quan trọng cho khu hệ rết Việt Nam mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của Trung tâm trong nghiên cứu đa dạng sinh học nhiệt đới.

Trong khuôn khổ các nhiệm vụ nghiên cứu về sinh thái và đa dạng sinh học, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, phối hợp với các đơn vị khoa học trong nước, đã mô tả một loài rết lớn mới mang tên Rhysida vietnga. Loài rết này được phát hiện tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) và Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa (tỉnh Sơn La) – những khu vực rừng núi có mức độ đa dạng sinh học cao nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín Zoosystematics and Evolution năm 2025.

Theo mô tả khoa học, Rhysida vietnga sp. nov. là loài rết có kích thước trung bình, thân dài và mảnh, thích nghi với điều kiện sinh cảnh rừng núi. Điểm nổi bật nhất của loài này nằm ở cấu trúc hình thái đặc trưng trên các đốt cơ thể.

Loài rết mới được ghi nhận.

Cụ thể, các đốt lưng từ phần giữa đến cuối thân mang từ năm đến bảy gờ dọc phát triển rõ, kèm theo nhiều gai nhỏ phân bố dày, đặc biệt rõ nét ở các đốt phía sau. Các tấm lưng không có rãnh dọc giữa, trong khi các tấm bụng chỉ có rãnh giữa rất ngắn hoặc không rõ ràng. Chân cuối của loài rết này dài và mảnh, với số lượng cũng như cách sắp xếp gai đặc trưng trên các đốt – đây là những dấu hiệu quan trọng để phân biệt với các loài cùng giống đã được ghi nhận trước đó.

Tổ hợp các đặc điểm hình thái này cho phép các nhà khoa học nhận dạng và phân biệt rõ ràng Rhysida vietnga với các loài rết khác thuộc giống Rhysida ở Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á, qua đó khẳng định đây là một đơn vị phân loại độc lập.

Tên loài Rhysida vietnga được đặt nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp lâu dài, có ý nghĩa khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga trong lĩnh vực nghiên cứu sinh thái, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Trung tâm đã thực hiện hàng loạt chương trình khảo sát thực địa, nghiên cứu chuyên sâu và lưu giữ mẫu vật, phục vụ công tác khoa học cũng như quản lý bảo tồn.

Hoàn thiện bức tranh khu hệ rết Việt Nam

Không dừng lại ở việc mô tả loài mới, nhóm tác giả còn tiến hành rà soát và hệ thống hóa toàn bộ các loài thuộc hai giống Alluropus và Rhysida (họ Scolopendridae) đã được ghi nhận tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, khu hệ rết của hai giống này hiện gồm bốn loài hợp lệ, bao gồm: Alluropus calcaratus, Rhysida longipes, Rhysida immarginata và Rhysida vietnga sp. nov.

Nghiên cứu cũng làm rõ tình trạng phân loại và đồng danh của một số tên loài từng được sử dụng trong các tài liệu trước đây, đồng thời cập nhật và mở rộng phạm vi phân bố của các loài dựa trên nguồn mẫu vật mới thu thập được.

Bên cạnh đó, khóa định loại các loài thuộc hai giống Alluropus và Rhysida ở Việt Nam đã được xây dựng, cung cấp công cụ khoa học quan trọng cho việc nhận dạng loài, nghiên cứu sinh học – sinh thái và giám sát đa dạng sinh học trong tương lai.

Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng đa dạng rết ở Việt Nam vẫn còn rất lớn, đặc biệt tại các sinh cảnh rừng núi, nơi vẫn chưa được khảo sát đầy đủ.

*Tài liệu tham khảo: Viện Sinh thái nhiệt đới

Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
VQG Hoàng Liên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 1 loại cây "hút vàng" từ độ sâu 30m: "500 cây mới cho ra lượng vàng đủ để làm 1 chiếc nhẫn cưới"

Phát hiện 1 loại cây "hút vàng" từ độ sâu 30m: "500 cây mới cho ra lượng vàng đủ để làm 1 chiếc nhẫn cưới" Nổi bật

Hé lộ mức lương nhân sự AI làm việc cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng sau 12 tuần đào tạo: Có thể lên đến 50 triệu đồng/tháng

Hé lộ mức lương nhân sự AI làm việc cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng sau 12 tuần đào tạo: Có thể lên đến 50 triệu đồng/tháng Nổi bật

Giá vàng hơn 19 triệu/chỉ, một gái xinh khoe "bộ sưu tập": Từng bị mẹ ép mua vàng, giờ lại tự mình mê

Giá vàng hơn 19 triệu/chỉ, một gái xinh khoe "bộ sưu tập": Từng bị mẹ ép mua vàng, giờ lại tự mình mê

15:00 , 29/01/2026
Chưa từng có: Giá bạc tăng vọt cùng với giá vàng, vượt 122 triệu/kg - 1kg thì bằng bao nhiêu cây?

Chưa từng có: Giá bạc tăng vọt cùng với giá vàng, vượt 122 triệu/kg - 1kg thì bằng bao nhiêu cây?

14:57 , 29/01/2026
Phát hiện người đàn ông SN 1972 đứng tên hàng loạt BĐS khủng toàn nằm ở vị trí “đất vàng”, từng vướng nghi vấn trốn thuế

Phát hiện người đàn ông SN 1972 đứng tên hàng loạt BĐS khủng toàn nằm ở vị trí “đất vàng”, từng vướng nghi vấn trốn thuế

14:50 , 29/01/2026
Chuyển nhầm 74 triệu đồng vào tài khoản Techcombank của người đàn ông SN 1988, nữ kế toán liên lạc chủ tài khoản nhưng không được: Công an lập tức xác minh

Chuyển nhầm 74 triệu đồng vào tài khoản Techcombank của người đàn ông SN 1988, nữ kế toán liên lạc chủ tài khoản nhưng không được: Công an lập tức xác minh

14:38 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên