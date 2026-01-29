Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gió mùa đông bắc sắp tràn về

29-01-2026 - 16:55 PM | Sống

Dự báo khoảng gần sáng 31/1, không khí lạnh sẽ bắt đầu tràn xuống khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta, sau đó ngày 31/1 mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét từ chiều 31/1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30/1 và ngày 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều 31/1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 9 - 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 18 - 21 độ, vùng núi dưới 15 độ.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét.

Khu vực Hà Nội đêm 30/1 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ chiều 31/1 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 1/2 đến sáng 4/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 31/1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1 - 2m. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4m.

Từ ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (phía tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4m.

Từ chiều và tối 1/2, vùng biển phía tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đây là đợt rét có cường độ trung bình và ngắn ngày, ít khả năng xảy ra rét đậm diện rộng. Thời gian rét nhất tập trung trong ba ngày 31/1 và 2/2, từ khoảng 4/2 trời ấm lên.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch VinUni nói về lò đào tạo miễn phí 20.000 nhân tài AI của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Đây là khoản đầu tư cho tương lai công nghệ đất nước”

Chủ tịch VinUni nói về lò đào tạo miễn phí 20.000 nhân tài AI của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: “Đây là khoản đầu tư cho tương lai công nghệ đất nước” Nổi bật

Phát hiện 1 loại cây "hút vàng" từ độ sâu 30m: "500 cây mới cho ra lượng vàng đủ để làm 1 chiếc nhẫn cưới"

Phát hiện 1 loại cây "hút vàng" từ độ sâu 30m: "500 cây mới cho ra lượng vàng đủ để làm 1 chiếc nhẫn cưới" Nổi bật

Người phụ nữ SN 2000 phát hiện tài khoản có 1 tỷ đồng không rõ lai lịch, công an cùng tới NH Vietinbank xác minh nguồn gốc

Người phụ nữ SN 2000 phát hiện tài khoản có 1 tỷ đồng không rõ lai lịch, công an cùng tới NH Vietinbank xác minh nguồn gốc

16:26 , 29/01/2026
Phát hiện người phụ nữ thu về 3 tỷ đồng trong một buổi sáng nhờ bán 300g vàng và 20 thỏi bạc trong ngày giá đạt đỉnh

Phát hiện người phụ nữ thu về 3 tỷ đồng trong một buổi sáng nhờ bán 300g vàng và 20 thỏi bạc trong ngày giá đạt đỉnh

16:20 , 29/01/2026
Hình ảnh loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang

Hình ảnh loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang

16:10 , 29/01/2026
VQG Hoàng Liên – Tà Xùa hé lộ một bí mật mà khoa học chưa từng ghi nhận

VQG Hoàng Liên – Tà Xùa hé lộ một bí mật mà khoa học chưa từng ghi nhận

15:19 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên