Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1.000 món quà chưa từng có cho khách mua vé combo

29-01-2026 - 16:07 PM | Doanh nghiệp

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1.000 món quà chưa từng có cho khách mua vé combo

Công ty Cổ phần Đại Nam vừa chính thức công bố ưu đãi đặc biệt cho mùa kinh doanh Tết Bính Ngọ 2026, tập trung vào việc gia tăng lợi ích trực tiếp cho khách hàng

Theo thông báo từ đơn vị vận hành, chương trình kích cầu này sẽ diễn ra trong 5 ngày vàng của kỳ nghỉ Tết, bắt đầu từ ngày Mùng 2 đến hết Mùng 6 (tức 18/2 đến 22/2/2026). Trong khoảng thời gian này, Khu du lịch Đại Nam sẽ phát hành giới hạn 1.000 vé gộp mỗi ngày dành cho hai dịch vụ trọng điểm là Biển và Vườn thú.

Nguồn: Facebook KDL Đại Nam

Chính sách quy định rõ 1.000 du khách đầu tiên sở hữu loại vé gộp này sẽ được tặng kèm một chai Dầu gió vàng Nanogize Longevity Essential Oil. Với thời gian triển khai 5 ngày, tổng quy lượng quà tặng mà doanh nghiệp của bà Nguyễn Phương Hằng tung ra thị trường đợt này lên tới 5.000 đơn vị sản phẩm.

Về mặt chiến lược giá, đại diện Đại Nam cho biết mức giá niêm yết cho vé gộp là 250.000 đồng, tương đương với tổng chi phí khi khách hàng mua lẻ từng dịch vụ. Động thái giữ nguyên giá vé nhưng tặng thêm sản phẩm giá trị cao (Dầu gió vàng Nanogize) cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng chiến thuật gia tăng giá trị để khuyến khích khách hàng sử dụng trọn gói hệ sinh thái thay vì tiêu dùng đơn lẻ.

Đơn vị này cũng lưu ý ưu đãi chỉ áp dụng cho vé gộp và khách hàng mua vé lẻ sẽ không nằm trong diện nhận quà tặng; khu vực bàn nhận dầu được bố trí riêng biệt gần quầy vé để đảm bảo quy trình vận hành.

Song song với chương trình quà tặng thương mại, Khu du lịch Đại Nam tiếp tục duy trì chính sách miễn phí hoàn toàn vé vào cổng xuyên suốt năm 2026. Đây được xem là phễu thu hút khách tham quanquan trọng, tạo tiền đề để chuyển đổi doanh thu sang các mảng dịch vụ vui chơi và ẩm thực.

Để giữ chân lượng khách lớn đổ về dịp Tết, doanh nghiệp đồng thời vận hành 11 hạng mục giải trí vệ tinh như đua chó, biểu diễn Flyboard, xiếc - ảo thuật và Chợ Tết ẩm thực, hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ từ tham quan, tâm linh đến giải trí trong dịp đầu năm mới.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

