Các cổ phiếu liên quan tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đồng loạt biến động mạnh, điều gì đang xảy ra?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/01, cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan đóng cửa tại mức 84.100 đồng, tăng gần 6% với khối lượng giao dịch đột biến.

Ấn tượng nhất là MSR (Masan High-Tech Materials) khi mã này "khóa trần" tím ngắt tại mức giá 36.400, tăng kịch biên độ 14,83%.

Trong khi đó, MML (Masan MEATLife) cũng có phiên tăng điểm phi mã tới 11,44% và MCH (Masan Consumer) giữ vững sắc xanh nhẹ 0,64% bất chấp áp lực chốt lời tại vùng giá cao.

Các cổ phiếu Masan ngày 29/1

MSN lên mức cao nhất 1 năm qua

Sự hưng phấn của nhóm cổ phiếu này bắt nguồn từ kết quả kinh doanh năm 2025 tích cực của Masan Group cũng như các công ty thành viên.

Tính chung toàn tập đoàn, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 6.764 tỷ đồng, hoàn thành 139% kế hoạch kịch bản cơ sở . Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Masan, cho thấy sự xoay trục mạnh mẽ của các đầu tàu tiêu dùng - bán lẻ .

WinCommerce (WCM) đã ghi nhận bước ngoặt lớn với lợi nhuận sau thuế đạt 501 tỷ đồng, tăng gấp 86,6 lần so với năm 2024 nhờ năng suất vận hành cải thiện và kỷ luật trong mở rộng mạng lưới với 764 cửa hàng mới.

Đáng chú ý, các minimart tại khu vực nông thôn đang trở thành động lực tăng trưởng mới với mức tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) đạt tới 14,3%, trong khi doanh thu bình quân mỗi ngày tại đây đã tiệm cận 90% so với khu vực đô thị . Hiệu quả này giúp WCM lần đầu tiên ghi nhận trạng thái tiền mặt ròng dương và giải phóng khoảng 1.000 tỷ đồng tiền mặt từ việc tối ưu hóa vốn lưu động .

Tại Masan Consumer (MCH), chiến lược Retail Supreme đã thay đổi hoàn toàn bản chất vận hành khi kết nối trực tiếp với hơn 413.000 điểm bán lẻ, giúp giảm tỷ lệ phụ thuộc vào kênh sỉ từ 60% xuống còn 33%.

Sự kiên định này giúp doanh thu Quý 4/2025 phục hồi mức tăng 3,7%, đồng thời đưa số ngày tồn kho tại nhà phân phối về mức lành mạnh chỉ khoảng 10 ngày.

Nhãn hiệu Omachi tiếp tục dẫn dắt phân khúc cao cấp (chiếm 55% doanh thu ngành hàng) với mức tăng trưởng 42,8% trong Quý 4.

Mảng thịt Masan MEATLife (MML) cũng ghi nhận kết quả bùng nổ với lợi nhuận tăng gấp 24,4 lần, đạt 619 tỷ đồng . Sự chuyển dịch sang mảng thịt chế biến có biên lợi nhuận cao đang phát huy hiệu quả khi đóng góp tới 31% doanh thu ngành hàng, gấp đôi so với năm trước .

Việc tích hợp sâu với WinCommerce giúp doanh thu thịt trên mỗi cửa hàng tăng 13,7%, đồng thời các dòng sản phẩm đổi mới trong mảng đồ ăn nhẹ (snacking) đã tăng gấp đôi doanh số so với cùng kỳ .

Phúc Long Heritage (PLH) sau giai đoạn tái định vị cũng ghi nhận lợi nhuận tăng 1,6 lần, đạt 195 tỷ đồng . Điểm đáng chú ý là mảng thực phẩm (bánh mì, bánh ngọt, kem) đang tăng trưởng mạnh tới 39,5%, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu doanh thu . Kênh giao hàng cũng đóng góp tích cực với mức tăng 35,1%, mở rộng dịp tiêu dùng ngoài cửa hàng cho thương hiệu này .

Ngành khoáng sản Masan High-Tech Materials (MHT/MSR) đã có một năm bản lề khi chính thức quay lại có lãi với lợi nhuận 11 tỷ đồng . Riêng Quý 4 công ty lãi tới 222 tỷ đồng nhờ giá Vonfram (APT) đạt đỉnh lịch sử quanh mức 900 USD/mtu và hiệu quả từ chương trình "Fit for Future" giúp loại bỏ các điểm kém hiệu suất . Lãnh đạo MHT cho biết giá APT thực tế cuối tháng 1/2026 đã vọt lên mức 1.350 USD/mtu, tạo triển vọng lợi nhuận cực lớn nếu mặt bằng giá này được duy trì .

Tình hình tài chính của tập đoàn cũng có chuyển biến tích cực khi tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA giảm xuống còn 2,74 lần . Masan đang đi đúng lộ trình giảm đòn bẩy dài hạn hướng tới mức 2,0 lần và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán thông qua việc thoái vốn tại các mảng không cốt lõi. Dòng tiền tự do chuẩn hóa tăng 22,5% so với cùng kỳ là bệ phóng vững chắc cho các kế hoạch mở rộng trong tương lai .

Bước sang năm 2026, Masan đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 93.500 đến 98.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% - 20% . Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt từ 7.250 đến 7.900 tỷ đồng, tăng trưởng 7%-17% .

Các động lực chính bao gồm việc mở rộng Retail Supreme sang kênh On-premise (nhà hàng, quán ăn), kế hoạch mở mới 1.000 - 1.500 cửa hàng WinMart+ và mục tiêu nâng tỷ trọng thịt chế biến lên trên 50% doanh thu dài hạn của MML.