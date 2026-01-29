Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước

Năm 2025, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) ghi nhận doanh thu 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024, vượt 4% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, vượt 22% kế hoạch.

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ sản lượng bán hàng tăng, biên lợi nhuận cải thiện. Giá heo trung bình năm cao do nguồn cung thị trường hạn chế bởi dịch bệnh, trong khi HPA duy trì sản xuất ổn định nhờ hệ thống an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Chăn nuôi heo tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 44% tổng doanh thu. Năng suất đàn nái của HPA đạt 33-34 con cai sữa mỗi nái mỗi năm, gấp 1,5 lần mức trung bình Việt Nam.

Sản lượng heo thương phẩm 100kg đạt hơn 380.000 con, tăng 5,9% so với năm 2024. Sản lượng heo giống 10kg đạt gần 280.000 con, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Thức ăn chăn nuôi đóng góp 22% lợi nhuận sau thuế, cùng với bò Úc và trứng gà đều tăng trưởng so với năm trước.

Với lĩnh vực gia cầm, giá trứng gà tăng cao so với năm trước do nguồn cung giảm mạnh. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cắt lỗ giảm đàn trong những tháng đầu năm khi giá trứng ở mức thấp. Việc nhập khẩu trứng từ Thái Lan và Campuchia cũng bị gián đoạn do điều chỉnh chính sách thương mại và chi phí logistics tăng cao.

HPA vận hành mô hình khép kín Feed-Farm với 7 cụm trang trại chăn nuôi heo, 3 trang trại chăn nuôi bò Úc, 2 trang trại gia cầm và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất 600.000 tấn mỗi năm.

Tháng 1/2026, HPA hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phát hành 30 triệu cổ phiếu và huy động được 1.257 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng. Với sự chấp thuận của HOSE, cổ phiếu HPA của Công ty dự kiến được chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE vào đầu tháng 2/2026.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu doanh thu đạt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì ổn định trên 25%. Công ty sẽ đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để xây dựng thêm 3 trang trại chăn nuôi heo mới và nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba, nâng tổng công suất lên 1 triệu tấn mỗi năm và 900.000 con heo thương phẩm mỗi năm.