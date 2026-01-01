Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

PVS báo lãi hơn 950 tỷ đồng trong quý 4/2025, tăng 73%

29-01-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã CK: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 với mức tăng trưởng ấn tượng.

Mặc dù doanh thu thuần trong quý 4 đạt hơn 9.553 tỷ đồng (giảm khoảng 1,2% so với cùng kỳ năm 2024), nhưng lợi nhuận gộp lại tăng vọt lên 788 tỷ đồng, gấp 3 lần so với quý 4/2024.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 495,7 tỷ xuống còn 185 tỷ đồng), giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 831 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt hơn 950 tỷ đồng, tăng trưởng 73% so với năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 32.556 tỷ đồng (tăng 37%) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.900 tỷ đồng, vượt xa con số 1.254 tỷ đồng của năm 2024 (tăng 51%).

Kết phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu PVS tăng 6,62% lên mức 43.500 đồng/cp. So với ngày 15/12/2025, thị giá PVS đã tăng hơn 40%.﻿

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

