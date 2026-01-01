Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một doanh nghiệp bánh pía xây liên hoa bảo tháp 3 tầng ở Cần Thơ

29-01-2026 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Liên hoa bảo tháp cao 68 m, đặt tượng Phật Dược Sư 19 tấn, vừa được khánh thành tại Cần Thơ, trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch mới của miền Tây

Tối 28-1, tại Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ) đã diễn ra lễ khánh thành công trình liên hoa bảo tháp và nhà máy sản xuất bánh, kẹo.

Liên hoa bảo tháp 68m tại Cần Thơ: Điểm nhấn văn hóa mới 2026 - Ảnh 1.

Công trình liên hoa bảo tháp, một điểm du lịch mới ở Cần Thơ

Liên hoa bảo tháp được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha gồm nhiều hạng mục, trong đó liên hoa bảo tháp có hình hoa sen là điểm nhấn nổi bật của công trình.

Tòa bảo tháp gồm 3 tầng với chiều cao khoảng 68 m, đường kính 9 m, bên trong tòa bảo tháp có đặt tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn, cao 6,8 m.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Thái Minh Quang - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên - cho biết liên hoa bảo tháp là công trình văn hóa, du lịch, không gian văn hóa đặc sắc. Đây là nơi gìn giữ những giá trị truyền thống để du khách có thể chiêm nghiệm, khám phá và thêm tự hào về bản sắc Việt Nam.

Trong khi đó, nhà máy sản xuất bánh, kẹo là một dấu ấn quan trọng trên hành trình nâng tầm năng lực chế biến, chuẩn hóa quy trình, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra hoạt động công bố bằng xác lập kỷ lục Việt Nam đối với chiếc bánh pía lớn nhất (nặng 368 kg, đường kính 1,68 m) và kỷ lục cây lạp xưởng dài nhất (dài 26 m).


Dự án Liên Hoa Bảo Tháp hàng trăm tỷ của "vua bánh pía" lỡ hẹn năm 2024: Có tượng Dược sư cao 7m, tháp hình hoa sen 3 tầng cao 68m


Theo Ca Linh

Người Lao động

