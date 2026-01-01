Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cập nhật BCTC quý 4/2025: MB báo lãi trước thuế quý 4 hơn 11.000 tỷ đồng, một công ty điện lãi năm 2025 gấp 5 lần năm trước

29-01-2026 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Bức tranh lợi nhuận quý 4/2025 tiếp tục đón nhận những con số ấn tượng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 29/1:

Ngân hàng MB (MBB) công bố kết quả kinh doanh quý 4 cực kỳ khả quan. Ngân hàng báo lãi trước thuế quý 4 đạt 11.129 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, MB chính thức đạt mức lợi nhuận 34.268 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024.

Trong lĩnh vực năng lượng, Điện Gia Lai (GEG) ghi nhận một quý cuối năm với lợi nhuận trước thuế đạt 91 tỷ đồng, tăng trưởng 108%. Tính chung cả năm 2025, GEG mang về 979 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng ấn tượng 439%.

Tân Cảng Offshore Service (TOS) ghi nhận quý 4 với lãi 437 tỷ đồng, tăng trưởng 47%. Lũy kế cả năm 2025, đơn vị này báo lãi 1.372 tỷ đồng, tăng trưởng 136%.

Lizen (LCG) báo lãi quý 4 đạt 69 tỷ đồng, tăng trưởng 70%. Tổng lãi cả năm của doanh nghiệp bất động sản và xây dựng này đạt 178 tỷ đồng.

Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Bình Dương (KSB) ghi nhận một năm 2025 với lợi nhuận cả năm đạt 173 tỷ đồng, tăng trưởng 107%.

Thái Hà Bridge BOT (BOT) báo lỗ 59 tỷ đồng trong quý 4, lợi nhuận cả năm âm 103 tỷ đồng.

Saigon Water (SII) ghi nhận một quý 4 sụt giảm sâu tới 94% lợi nhuận, chỉ còn đạt 39 tỷ đồng. Lũy kế cả năm của SII cũng giảm mạnh, chỉ còn lại 14 tỷ đồng.

Cao su Đồng Phú (DPR): Lợi nhuận quý 4 sụt giảm 29%, đạt 94 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2025 của DPR vẫn duy trì mức tăng trưởng dương 22%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
quý 4/2025, bctc

