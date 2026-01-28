Ông Trương Gia Bình: "Nếu tính cả người Việt khắp nơi trên TG, chúng ta là 1 thế lực trong ngành bán dẫn"

“Muốn đất nước giàu mạnh, không có con đường nào khác ngoài làm chủ công nghệ chip"

Ngày 28/01/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT, với mục tiêu thúc đẩy liên thông chuỗi giá trị chip bán dẫn, hiện thực hóa các định hướng lớn của Quốc gia về làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền theo Nghị quyết 57-NQ/TW, Quyết định 1131/QĐ-TTg, Quyết định 1018/QĐ-TTg, đưa Việt Nam tiến sâu chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là nhà máy kiểm thử, đóng gói đầu tiên của Việt Nam do người Việt làm chủ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn quốc gia với đủ công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đào tạo, kiểm thử và đóng gói, kinh doanh, từ đó tiến sâu chuỗi cung ứng toàn cầu.

FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ khẳng định: “ Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực, thu hút nhiều doanh nghiệp thiết kế chip đến đầu tư và sử dụng kỹ sư Việt Nam, tạo nền tảng hình thành các doanh nghiệp thiết kế chip trong nước. Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng ở khâu đóng gói, kiểm thử, song phần lớn vẫn do doanh nghiệp nước ngoài làm chủ. Việc FPT đầu tư nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến đã hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu, góp phần khép kín hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam. Hành động của FPT thể hiện cam kết bằng dự án cụ thể, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới và đưa Việt Nam xuất hiện rõ nét hơn trên bản đồ bán dẫn toàn cầu ”.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT chia sẻ: “ Muốn đất nước giàu mạnh, không có con đường nào khác ngoài làm chủ công nghệ chip. Nếu tính cả người Việt ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta là một ‘thế lực’ trong ngành bán dẫn. Bài toán lớn nhất của chúng ta là phải liên kết lại, hình thành hệ sinh thái của chính mình. Với sự kiện hôm nay, chúng ta tiến thêm một bước để khép kín hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam. FPT đi lên từ khó khăn nên luôn làm theo cách rất thực tế: làm ra sản phẩm là phải bán được ngay. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Viettel và các đối tác trong nước: sản xuất đến đâu thì FPT tham gia đóng gói, kiểm thử đến đó, để các con chip công nghệ Việt Nam có thể sớm đi vào đời sống ”.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT.

Trung tướng Tào Đức Thắng- Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cho biết: “ Việc FPT đầu tư xây dựng nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn “Make in Vietnam”, đúng với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhà máy kiểm thử và đóng gói sẽ là môi trường “thực chiến”, nơi đào tạo, rèn luyện và giữ chân đội ngũ kỹ sư bán dẫn ngay trong nước, qua đó hạn chế tình trạng chảy máu chất xám và hình thành lực lượng nhân lực nòng cốt cho ngành công nghiệp chiến lược này. Quan điểm nhất quán của Viettel là phát triển ngành công nghiệp bán dẫn phải dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, đúng với tinh thần mà Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã xác lập ”.

Bà Nguyễn Bích Yến - Chủ tịch danh dự Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến - Đại học Quốc gia Hà Nội - Chủ tịch VSAP Lab, hội viên của Viện Kỹ thuật Điện và điện tử Hoa Kỳ (IEEE) chia sẻ về sự kiện: “ Việt Nam không chỉ nói về bán dẫn, Việt Nam đang có hành động đồng bộ và nghiêm túc. Các doanh nghiệp tiên phong đang thúc đẩy mạnh mẽ bằng cách hành động và cam kết thực chất, liên thông để tạo chuỗi giá trị bán dẫn Việt Nam. Từng mảnh ghép quan trọng: vật liệu, thiết kế, đóng gói, kiểm thử, sản xuất cho đến hạ tầng số và nguồn nhân lực đang dần được hoàn thiện và trong bức tranh đó, FPT chính là trụ cột lớn không chỉ nâng năng lực công nghệ mà còn vai trò kết nối, dẫn dắt và lan toả niềm tin cho toàn hệ sinh thái ”.

Quy mô Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT

Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT được kỳ vọng trở thành đơn vị đóng gói, kiểm thử tiên tiến của khu vực. Trong giai đoạn 1 (2026–2027), Nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, xã Yên Phong và xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh với quy mô 1.600 m2, với 06 dây chuyền kiểm tra chức năng (ATE tester & handler) và 01 khu vực gồm nhiều hệ thống kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền chuyên biệt (hệ thống Burn-in, hệ thống Reliability Test, hệ thống Failure Analysis Test). Hệ thống thiết bị tuân thủ theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành bán dẫn gồm JEDEC, AEC-Q100 và AEC-Q101, bảo đảm chất lượng, độ ổn định và độ tin cậy của sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng.

Phối cảnh bên trong Nhà máy.

Nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt cả kiểm thử nhanh lẫn kiểm thử chuyên sâu theo yêu cầu từng khách hàng, hệ thống sẽ giúp khách hàng tối ưu chi phí, không cần phân tán quy trình kiểm tra chất lượng tại nhiều địa điểm khác nhau.

Đặc biệt, lợi thế của FPT là việc phát triển các phần mềm kiểm thử Make in Vietnam, tinh chỉnh phù hợp theo yêu cầu từng sản phẩm khác nhau. Dự kiến hệ thống 6 dây chuyền kiểm tra chức năng và khu vực kiểm tra độ tin cậy, thử nghiệm độ bền chuyên biệt của nhà máy sẽ hoàn thiện trong dịp chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay.

Giai đoạn 2 (2028-2030), FPT dự kiến mở rộng quy mô nhà máy lên khoảng 6.000 m², đồng thời đầu tư thêm 18 dây chuyền kiểm thử chức năng mới, 3 khu vực kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền, thêm dây chuyền đóng gói truyền thống (QFN, QFP, DFN…), dây chuyền đóng gói CSP (Chip Scale Package), WLP (Wafer Level Package) và dây chuyền đóng gói IC tiên tiến, đưa công suất của nhà máy lên mức hàng tỷ sản phẩm mỗi năm. Song song, FPT sẽ đẩy mạnh năng lực kiểm thử cho các dòng chip cao cấp phục vụ IoT, ô tô (Automotive) và SoC AI on edge (hệ thống trên chip tích hợp AI tại biên), hoàn thiện chuỗi giá trị bán dẫn.