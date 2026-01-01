Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 28/1: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần, một DN ô tô ghi nhận lãi quý 4 tăng hơn 2.000%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 28/1:

Viglacera (VGC) ghi nhận một quý cuối năm với lợi nhuận đạt 880 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Tính chung cả năm 2025, Viglacera mang về 2.201 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 35% so với thực hiện năm 2024.

Becamex IJC (IJC) và Nhà Đà Nẵng (NDN) cũng đóng góp những mảng màu sáng với mức lãi năm tăng trưởng lần lượt là 50% và 346%.

VIMID (VVS) gây bất ngờ khi lợi nhuận quý 4 tăng trưởng tới 2.027%, đạt 195 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh nghiệp ô tô này báo lãi 408 tỷ đồng, tăng trưởng 362%.

Ladophar (LDP) ghi nhận mức tăng trưởng lãi quý 4 lên tới 584%, đạt 21 tỷ đồng.

Cửu Long An Giang (ACL) bứt phá mạnh mẽ trong quý cuối năm với lãi tăng 507%, đưa lợi nhuận cả năm lên 43 tỷ đồng (tăng trưởng 221%).

Sợi Thế Kỷ (STK) lội ngược dòng thành công trong quý 4 với mức lãi 19 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 17 tỷ), đưa tăng trưởng lợi nhuận cả năm đạt 390%.

Các doanh nghiệp ngành thực phẩm và dịch vụ tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Sa Giang (SGC) và Bích Chi (BCF) báo lãi quý 4 tăng trưởng lần lượt 98% và 36%. Trong lĩnh vực du lịch, Tanitour (TTT) ghi nhận mức tăng trưởng quý 4 ấn tượng 519%.

Saigonbank (SGB) ghi nhận mức lỗ quý 4 là 107 tỷ đồng, dù lũy kế cả năm vẫn báo lãi 151 tỷ đồng (tăng 52%) nhờ kết quả tích cực từ các quý trước.

Nhóm ngành Mía đường chứng kiến sự sụt giảm sâu Đường Kon Tum (KTS) khi lợi nhuận quý 2 NĐTC 2025-2026 giảm 95%, chỉ còn vỏn vẹn 1 tỷ đồng. Tương tự, doanh nghiệp ô tô PTM cũng ghi nhận lãi quý 4 sụt giảm 94%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025: