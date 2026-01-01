Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 28/1: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần, một DN ô tô ghi nhận lãi quý 4 tăng hơn 2.000%

28-01-2026 - 00:18 AM | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 28/1: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần, một DN ô tô ghi nhận lãi quý 4 tăng hơn 2.000%

Viglacera (VGC) ghi nhận một quý cuối năm với lợi nhuận đạt 880 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Tính chung cả năm 2025, Viglacera mang về 2.201 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 35% so với thực hiện năm 2024.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 28/1:

Viglacera (VGC) ghi nhận một quý cuối năm với lợi nhuận đạt 880 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Tính chung cả năm 2025, Viglacera mang về 2.201 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 35% so với thực hiện năm 2024.

Becamex IJC (IJC) và Nhà Đà Nẵng (NDN) cũng đóng góp những mảng màu sáng với mức lãi năm tăng trưởng lần lượt là 50% và 346%.

VIMID (VVS) gây bất ngờ khi lợi nhuận quý 4 tăng trưởng tới 2.027%, đạt 195 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh nghiệp ô tô này báo lãi 408 tỷ đồng, tăng trưởng 362%.

Ladophar (LDP) ghi nhận mức tăng trưởng lãi quý 4 lên tới 584%, đạt 21 tỷ đồng.

Cửu Long An Giang (ACL) bứt phá mạnh mẽ trong quý cuối năm với lãi tăng 507%, đưa lợi nhuận cả năm lên 43 tỷ đồng (tăng trưởng 221%).

Sợi Thế Kỷ (STK) lội ngược dòng thành công trong quý 4 với mức lãi 19 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 17 tỷ), đưa tăng trưởng lợi nhuận cả năm đạt 390%.

Các doanh nghiệp ngành thực phẩm và dịch vụ tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Sa Giang (SGC) và Bích Chi (BCF) báo lãi quý 4 tăng trưởng lần lượt 98% và 36%. Trong lĩnh vực du lịch, Tanitour (TTT) ghi nhận mức tăng trưởng quý 4 ấn tượng 519%.

Saigonbank (SGB) ghi nhận mức lỗ quý 4 là 107 tỷ đồng, dù lũy kế cả năm vẫn báo lãi 151 tỷ đồng (tăng 52%) nhờ kết quả tích cực từ các quý trước.

Nhóm ngành Mía đường chứng kiến sự sụt giảm sâu Đường Kon Tum (KTS) khi lợi nhuận quý 2 NĐTC 2025-2026 giảm 95%, chỉ còn vỏn vẹn 1 tỷ đồng. Tương tự, doanh nghiệp ô tô PTM cũng ghi nhận lãi quý 4 sụt giảm 94%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
quý 4/2025, bctc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinaconex (VCG) giảm sàn 2 phiên liên tiếp, dư bán hàng triệu cổ phiếu

Vinaconex (VCG) giảm sàn 2 phiên liên tiếp, dư bán hàng triệu cổ phiếu Nổi bật

Vượt qua các công ty họ Vingroup, một 'đại gia' bất động sản phát hành trái phiếu có lãi suất cao nhất thị trường với 13,5%/năm

Vượt qua các công ty họ Vingroup, một 'đại gia' bất động sản phát hành trái phiếu có lãi suất cao nhất thị trường với 13,5%/năm Nổi bật

Cổ phiếu tăng 75% trong một tuần, lãnh đạo Vinacapital chi hàng trăm tỷ thâu tóm, hé lộ "game" M&A công ty bất động sản VinaLiving

Cổ phiếu tăng 75% trong một tuần, lãnh đạo Vinacapital chi hàng trăm tỷ thâu tóm, hé lộ "game" M&A công ty bất động sản VinaLiving

00:02 , 28/01/2026
Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được bầu vào HĐQT ACV

Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được bầu vào HĐQT ACV

21:47 , 27/01/2026
Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh thuộc diện sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh thuộc diện sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

19:52 , 27/01/2026
Thuduc House (TDH) lãi sau thuế 110 tỷ trong năm 2025, vượt kế hoạch

Thuduc House (TDH) lãi sau thuế 110 tỷ trong năm 2025, vượt kế hoạch

19:17 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên