Vinaconex (VCG) giảm sàn 2 phiên liên tiếp, dư bán hàng triệu cổ phiếu

Phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu VCG của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) tiếp tục giảm sàn xuống mức giá 19.800 đồng/cp với hơn 6,6 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đã có hơn 38,2 triệu cổ phiếu VCG được giao dịch. Đây là phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp của VCG.

Được biết, Vinaconex thành lập năm 1988, nằm trong số những doanh nghiệp xây dựng lớn của Việt Nam. Vinaconex là một trong những nhà thầu chủ lực, tham gia thi công nhiều dự án cao tốc trọng điểm Quốc gia.

Vinaconex đã trúng thầu hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước như Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cầu Nhật Tân; cầu Bãi Cháy; Đại lộ Thăng Long…

Một trong những hợp đồng nổi tiếng nhất có tên Vinaconex là ﻿gói thầu 5.10 "thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách" thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Vinaconex là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur, liên danh trúng với giá trúng thầu của gói 5.10 nói trên, giá trị gần 28.000 tỷ đồng và 338.849.804 USD.

Vinaconex còn tham gia nhiều dự án giao thông quan trọng khác như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Cao tốc La Sơn - Hòa Liên; Cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành; dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô,…﻿

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 11.413 tỷ đồng, tăng 40% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.783 tỷ đồng, ﻿gấp 5 lần cùng kỳ.

Gần đây, ngày 30/12/2025, Vinaconex đã công bố hoàn tất thương vụ thâu tóm Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây lắp, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị cho các công trình cấp thoát nước và môi trường, công trình công nghiệp dân dụng.

Cụ thể, Vinaconex đã hoàn tất việc mua lại 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen, thực hiện theo Quyết định số 2666/2025/QĐ-HĐQT được Hội đồng quản trị ban hành từ ngày 04/12/2025.

Với việc hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vào ngày 30/12, Viwaseen đã chính thức trở thành công ty con của VINACONEX kể từ thời điểm này.