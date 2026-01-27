VIMC nhận nhiệm vụ dồn lực triển khai “siêu cảng” Cần Giờ 113.500 tỷ đồng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (Ảnh: VIMC)

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tổ chức sáng 26/01, ﻿nhắc đến dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (TP.HCM), Thứ trưởng Bộ Tài chính, Cao Anh Tuấn nhấn mạnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (TP.HCM) không chỉ là dự án trọng điểm của VIMC mà còn có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn của hàng hải Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, đầu tư là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng. Với quy mô lớn và sức lan tỏa mạnh, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển và chuỗi logistics quốc gia. Vì vậy, VIMC cần tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai bài bản, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, lãnh đạo Chính phủ cùng các bộ, ngành, trong đó có Bộ Xây dựng, đã và đang chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho VIMC trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng VIMC, phối hợp với các bộ, ngành và TPHCM để hoàn thiện cơ chế tài chính, đầu tư phù hợp, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, VIMC cần tập trung tăng cường quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động; đồng thời tối ưu hóa nguồn lực, tiếp tục sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kỷ luật trong điều hành và giám sát tài chính.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc VIMC Lê Quang Trung cho biết ﻿dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù, qua đó tạo hành lang pháp lý quan trọng để triển khai dự án.

Trên cơ sở nghị quyết được thông qua, TPHCM đang xây dựng kế hoạch triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự kiến thực hiện trong quý I/2026.

Được mệnh danh là "siêu cảng", dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 113.500 tỷ đồng, đặt mục tiêu cạnh tranh với các cảng lớn trong khu vực như Singapore và Malaysia. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 16/1/2025.

Dự án do liên danh CTCP Cảng Sài Gòn (VIMC) và Terminal Investment Limited Holding S.A - TIL (thành viên của MSC) đề xuất đầu tư.