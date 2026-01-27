Hơn 2 năm bền bỉ thắp sáng bầu trời Phú Quốc với “thiên hà pháo hoa”

Thắp sáng đảo ngọc Phú Quốc

Trong suốt 2 năm, hơn 380.000 quả pháo được thắp sáng từ show diễn Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea do Tập đoàn Sun Group đầu tư. Ước tính có hơn 880.000 khán giả trực tiếp tại khán đài show diễn và hàng triệu du khách, người dân tại Thị trấn Hoàng Hôn chiêm ngưỡng màn pháo hoa của Phú Quốc. Đây không chỉ là một kỷ lục về tần suất, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng vươn mình của một điểm đến.

Hai năm không nghỉ một ngày pháo hoa cũng là hai năm Phú Quốc chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của du khách quốc tế, sự sôi động của các đường bay, sự ra đời của của các tuyến phố đêm, chợ đêm, nhà hàng, khách sạn. Lượng du khách đến đảo liên tục tăng trưởng, nhiều thời điểm lập kỷ lục mới, cho thấy sức hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ quay lại, mà còn đang bước vào một chu kỳ phát triển dài hạn.

Riêng năm 2025, Phú Quốc đã đón 8,3 triệu lượt khách du lịch, vượt 18,1% so với kế hoạch, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt khách, vượt 86% so với kế hoạch, tăng 93,6% so với cùng kỳ. Phú Quốc thường xuyên nằm trong danh sách điểm đến du lịch nổi tiếng của thế giới, được vinh danh bởi những nhật báo, chuyên trang du lịch và giải thưởng thế giới như CnTraveler, Travel & Leisure…

Tháng đầu năm 2026, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc chứng kiến khung cảnh chưa từng có, liên tiếp lập kỷ lục chuyến bay quốc tế, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Giống như cách trang tin du lịch toàn cầu Travel and Tour World ca ngợi: "Phú Quốc đang xác lập một chuẩn mực mới cho du lịch châu Á".

Hàng nghìn khán giả đón xem trực tiếp tại sân khấu Nụ hôn của biển cả mỗi đêm.

Những nỗ lực bền bỉ ở đảo Ngọc Phú Quốc

Ít nơi nào trên thế giới duy trì pháo hoa nghệ thuật như một "nhịp đập thường nhật" của du lịch. Càng hiếm có điểm đến nào làm điều đó trong bối cảnh ngành du lịch vừa trải qua giai đoạn khó khăn nhất lịch sử - đại dịch Covid-19. Đảo ngọc Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã chọn con đường ít ai dám đi: đầu tư lớn, làm đều đặn, làm bền bỉ, dù có những đêm đầu tiên show diễn chỉ đón được một vài trăm khách. Tất cả để giữ lửa cho hòn đảo, cho du khách và cho niềm tin vào tương lai.

Cùng sự bổ sung show diễn Bản giao hưởng đại dương, Phú Quốc đang trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới có 2 màn pháo hoa mỗi đêm.

Pháo hoa là một mảnh ghép trong bức tranh chiến lược của Sun Group trong kiến tạo hệ sinh thái du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng và cả hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông… mang tầm quốc tế. Nhiều chục nghìn tỷ đồng được đổ về Nam đảo Phú Quốc, một siêu tổ hợp giải trí hiếm có tại Việt Nam, nơi có những công trình biểu tượng, show diễn quốc tế với 2 màn pháo hoa mỗi đêm, nơi thu hút tới 4 thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, nơi sở hữu những khu phố thương mại và ẩm thực sầm uất...

Cùng hạ tầng đồng bộ được đầu tư, Nam đảo Phú Quốc sẽ trở thành trái tim của APEC 2027, nơi đón tiếp hơn 20.000 lãnh đạo cấp cao, cộng đồng doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế lớn trên thế giới và hàng nghìn phóng viên quốc tế. Để chuẩn bị cho sự kiện lịch sử, tại đây đang kiến thiết Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đạt kỷ lục mới của thế giới, Nhà biểu diễn đa năng có khả năng tổ chức những chương trình biểu diễn quốc tế, hệ thống khách sạn cao cấp được quản lý bởi các thương hiệu hàng đầu, cùng trục giao thông kết nối thuận tiện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Những chùm pháo hoa rực sáng mỗi tối vì thế không đơn thuần để ngắm nhìn. Đó là biểu tượng của một hòn đảo đang lên, của một điểm đến dám đầu tư cho trải nghiệm, dám theo đuổi chuẩn mực quốc tế và dám bền bỉ đi đến cùng mục tiêu. Sau đại dịch, Phú Quốc không chỉ phục hồi, mà đang thu trái ngọt từ chiến lược phát triển dài hơi – một trung tâm kinh tế, du lịch dịch vụ tổng hợp tầm quốc gia, quốc tế.