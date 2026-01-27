Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ: Công ty có hãng sữa Aptamil cũng nắm 20% cổ phần tại sản phẩm sữa uống lên men nổi tiếng hàng đầu Việt Nam

Bất ngờ: Công ty có hãng sữa Aptamil cũng nắm 20% cổ phần tại sản phẩm sữa uống lên men nổi tiếng hàng đầu Việt Nam

Ngày 23/01/2026, Công ty Danone - doanh nghiệp thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp - thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa công thức Aptamil First Infant Formula do nhiễm độc tố cereulide, độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho lô sữa Aptamil First Infant Formula này.

Tuy nhiên, để kiểm soát rủi ro từ nguồn hàng xách tay hoặc nhập khẩu không chính thức, Cục yêu cầu Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố rà soát trên thị trường.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm liên quan, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu ngừng tiêu thụ và thu hồi ngay lập tức.

Công ty Danone hiện diện tại Việt Nam thông qua các pháp nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có Công ty TNHH Danone Việt Nam (Danone Vietnam Company Limited).

Theo dữ liệu, ﻿công ty này được thành lập từ tháng 4/2023. Khi đó, chủ sở hữu doanh nghiệp là Danone Asia Pacific Holdings Pte. Ltd, là pháp nhân tại Singapore của tập đoàn Pháp. Vốn điều lệ lúc thành lập là 61,1 tỷ đồng.﻿ Thời điểm này, Tổng giám đốc là Lusiana Eva, quốc tịch Indonesia.

﻿Theo cập nhật mới nhất, Danone Việt Nam đặt trụ sở tại số 15 đường Trần Bạch Đằng, TPHCM. Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Hoàng Thư.

Một thông tin khác liên quan đến Danone tại Việt Nam là thương hiệu ﻿sữa uống lên men Yakult, với Công ty TNHH Yakult Việt Nam, có 20% góp vốn từ Danone.

﻿Yakult Việt Nam được thành lập từ 2008 với một "đột phá" lớn là vốn điều lệ tăng gấp đôi từ 513,5 tỷ đồng lên 1.136,3 tỷ đồng từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2020, tức là trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành ở toàn cầu.

﻿Theo đó, Yakult Việt Nam có 20% được nắm giữ bởi Danone Probiotics Pte. Ltd. có trụ sở tại Singapore, còn lại 80% được nắm giữ bởi Yakult Honsha Co. Ltd. tại Nhật Bản.

