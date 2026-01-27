Crest Furniture khánh thành nhà máy và ký kết hợp tác chiến lược

Sáng ngày 22/1, Crest Furniture Holding chính thức khánh thành nhà máy sản xuất nội thất tại Bình Dương (cũ), đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hoàn thiện giải pháp nội thất toàn diện và mở rộng hệ sinh thái của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức. Nhà máy sản xuất nội thất của Crest Furniture Holding được đặt tại ấp 4, xã An Long (Bình Dương cũ), với tổng diện tích 6.200 m², công suất thiết kế lên đến 50 container mỗi tháng. Doanh nghiệp tập trung phát triển các dòng sản phẩm nội thất phòng ngủ – hạng mục chiếm tỷ trọng lớn trong các dự án khách sạn, resort và khu căn hộ phức hợp.

Lễ khánh thành nhà máy có sự tham dự của đông đảo khách mời trong nước và quốc tế

Theo đại diện Crest Furniture Holding, việc đưa nhà máy vào vận hành không chỉ nhằm gia tăng năng lực sản xuất, mà còn là bước khởi đầu cho mô hình sản xuất khép kín và quản trị nội thất hiện đại. Toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, lựa chọn vật liệu, tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng đến thi công lắp đặt và bảo hành được kết nối trong một hệ thống thống nhất, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chi phí, tiến độ và chất lượng dự án.

Crest Furniture Holding là doanh nghiệp FDI được Tập đoàn Seacare (Singapore) đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp nội thất trọn gói cho các dự án bất động sản. Doanh nghiệp định hướng phát triển dựa trên mô hình quản trị sản xuất theo dự án, trong đó các hạng mục được chuẩn hóa từ khâu thiết kế, vật liệu đến quy trình sản xuất, nhằm đảm bảo chất lượng đồng bộ và khả năng nhân rộng ở quy mô lớn. Lợi thế cạnh tranh của Crest nằm ở năng lực quản trị sản xuất nội thất tập trung, cho phép chủ đầu tư dễ dàng kiểm soát sản lượng, chất lượng và tiến độ ngay cả khi triển khai đồng thời nhiều dự án. Bên cạnh đó, sự am hiểu thị trường trong nước kết hợp với tiêu chuẩn quản trị quốc tế từ cổ đông chiến lược giúp doanh nghiệp linh hoạt thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hệ sinh thái Crest được xây dựng dựa trên sự liên kết giữa các công ty thành viên và đối tác chiến lược, bao gồm Tập đoàn Seacare (Singapore), Honor Interior, AMG Invest, Crest Furniture và Crest Décor. Hệ sinh thái này hướng đến việc cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành bất động sản, từ thiết kế, hệ vật liệu hoàn thiện đến thi công lắp đặt nội thất, thông qua chuỗi dịch vụ trọn gói nhằm tối ưu chi phí và đồng bộ chất lượng. Trong chiến lược phát triển dài hạn, Crest Furniture Holding định hướng giữ vai trò điều phối và kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm cung cấp các giải pháp tổng thể cho lĩnh vực nội thất và bất động sản tại Việt Nam cũng như thị trường quốc tế. Doanh nghiệp xác định lấy chất lượng làm nền tảng, xây dựng niềm tin của khách hàng và cam kết đồng hành lâu dài cùng các chủ đầu tư. Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Crest Furniture Holding cho biết doanh nghiệp theo đuổi định hướng phát triển bền vững, tập trung vào kỷ luật vận hành và giá trị dài hạn. "Crest hướng đến xây dựng một tổ chức vận hành minh bạch, kỷ luật và tử tế, trong đó chất lượng sản phẩm và sự chính trực trong hợp tác được đặt lên hàng đầu", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Crest Furniture Holding đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với DDS Group – đơn vị phát triển dự án bất động sản toàn cầu, sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất hệ vật liệu cho ngành bất động sản và AI Wood Group, tập đoàn chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất tủ bếp, đồ nội thất đặt làm theo yêu cầu tại Indonesia và Trung Quốc.

Lễ ký kết hợp tác với DDS group đánh dấu việc mở rộng hợp tác quốc tế của Crest Furniture Holding

Theo nội dung hợp tác, việc ký kết với DDS Group thể hiện định hướng mở rộng hợp tác quốc tế của Crest, tập trung vào việc cung ứng hệ vật liệu, công nghệ và giải pháp kỹ thuật cho các dự án bất động sản quy mô lớn tại Việt Nam và các thị trường tiềm năng khác. Trong khi đó, hợp tác với AI Wood Group được xem là bước đi nhằm nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hệ sinh thái đối tác của Crest Furniture Holding. Crest Furniture đóng vai trò đầu mối đại diện và điều phối hoạt động hợp tác tại Việt Nam, trong khi AI Wood Group đồng hành trong việc chia sẻ năng lực, kinh nghiệm và giải pháp triển khai cho các dự án dài hạn.

Đại diện Crest Furniture Holding và AI Wood group tại lễ ký kết hợp tác ngày 22/1

Các thỏa thuận hợp tác chiến lược được kỳ vọng sẽ mang lại giải pháp toàn diện không chỉ về nội thất, mà còn bao gồm quy trình đầy đủ từ thiết kế, hệ vật liệu hoàn thiện đến thi công lắp đặt cho các dự án bất động sản quy mô vừa và lớn. Trong bối cảnh thị trường bất động sản và nội thất đang đối mặt với nhiều biến động, Crest Furniture Holding lựa chọn hướng đi thận trọng, tập trung đầu tư vào hạ tầng sản xuất, hoàn thiện mô hình quản trị và mở rộng hợp tác quốc tế. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp giải pháp nội thất toàn diện cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước.

Crest Furniture Holding

108 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Cát Lái, TP.HCM

Thửa đất số 290, tờ bản đồ số 20, Tổ 22, Ấp 4, Xã An Long, TP.HCM

Hotline Trụ Sở: 0935 238 786 — 0961 464 618

Hotline Nhà Máy: 096 156 3438

Website: https://crestdecor.com/