Nhiều doanh nghiệp bất động sản lãi lớn trong quý cuối năm 2025

CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (mã: VRG) mới đây công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với con số ấn tượng.

Cụ thể, trong quý cuối cùng của năm 2025, VRG đạt doanh thu thuần 94,6 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 5%, lợi nhuận gộp tăng 35%, ghi nhận 66,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 3,2 tỷ đồng về 438 triệu đồng. Chi phí tài chính tăng lên mức 10 triệu đồng, trong khi cùng kỳ âm 26,9 triệu đồng.

Kết quả là VRG báo lãi sau thuế hơn 41,2 tỷ đồng, tăng 48% so với quý IV năm 2024.

Theo lý giải của doanh nghiệp, động lực chính đến từ việc công ty ký được 2 hợp đồng cho thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Cộng Hòa trong quý IV/2025. Trong đó, một hợp đồng có diện tích gần 12.469 m² được ghi nhận doanh thu theo phương pháp hạch toán một lần. Hợp đồng còn lại với diện tích hơn 25.291 m² đã được ghi nhận 90% giá trị, qua đó giúp lợi nhuận quý tăng mạnh so với cùng kỳ.

Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị IDICO (mã: UIC) cũng công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự cải thiện rõ nét trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính, trong quý IV/2025, UIC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 917,1 tỷ đồng, tăng 9,66% so với quý IV/2024. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 3.379,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 13,89% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đà tăng của doanh thu, lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2025 đạt 33,5 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2025, lợi nhuận gộp của UIC đạt 102 tỷ đồng, tăng mạnh 77,7% so với năm 2024, cho thấy hiệu quả khai thác hoạt động kinh doanh chính được cải thiện đáng kể.

Giải thích về biến động lợi nhuận, UIC cho biết, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 tăng thêm hơn 14,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 76,57%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự gia tăng của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với mức tăng hơn 80,7 tỷ đồng, tương đương 9,66%. Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ cũng tăng hơn 10 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 29,24%.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản báo lãi trong quý IV/2025. (Ảnh: Minh Đức)

Tương tự, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã: HDC) cũng ghi nhận doanh thu thuần quý IV/2025 đạt hơn 175 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng cao 42% lên 143,1 tỷ đồng, lãi gộp giảm 50%, còn hơn 32 tỷ đồng.

HDC ghi nhận doanh thu tài chính đạt hơn 90 tỷ đồng, gấp hơn 250 lần cùng kỳ, với phần lớn từ lãi thuần bán cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu với gần 86 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Hodeco tăng 25% so với đầu năm, đạt hơn 6.084 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng vọt lên gần 500 tỷ đồng, gấp 48,4 lần đầu năm, chủ yếu nhờ thoái sạch vốn tại một số doanh nghiệp.

Cụ thể, HDC đã thoái toàn bộ vốn tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Bất động sản nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận, thu về hơn 108 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thoái sạch gần 570 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu trong quý III/2025.

Quý IV/2025, Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Vina cũng (Land Saigon) ghi nhận doanh thu đạt 3.510 triệu đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng đạt 64.368,3 triệu đồng, tăng 16,27 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 69,5%, về 38,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 43,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.040,9 triệu đồng, về 1.338,3 triệu đồng; doanh thu tài chính giảm 25,3%, tương ứng giảm 6.819,3 triệu đồng, về 20.122,5 triệu đồng. Chi phí tài chính giảm 63%, tương ứng giảm 57.253,1 triệu đồng, về 33.565,3 triệu đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,1%, tương ứng tăng thêm 1.252,9 triệu đồng, lên 5.150,7 triệu đồng. Lợi nhuận khác tăng 22,9%, tương ứng tăng thêm 16.059,6 triệu đồng, lên 86.040,1 triệu đồng; các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ, lợi nhuận gộp mà Land Saigon tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp, công ty có lãi chủ yếu nhờ lợi nhuận khác. Land Saigon thuyết minh thu nhập khác tăng trong kỳ do phát sinh từ các giao dịch hợp tác đầu tư mang tính chất không thường xuyên.

Lũy kế trong năm 2025, Land Saigon ghi nhận doanh thu đạt 8.020 triệu đồng, tăng 134,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 16.694,9 triệu đồng, tăng 511,1% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Land Saigon đặt kế hoạch tổng doanh thu 172,36 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 2,55 tỷ đồng, giảm 29,6% so với thực hiện trong năm 2024 và tiếp tục không trả cổ tức cho cổ đông.

Như vậy, kết thúc năm 2025 với lãi trước thuế đạt 21,13 tỷ đồng, Land Saigon đã hoàn thành tới 828,6% so với kế hoạch lãi 2,55 tỷ đồng trong năm 2025.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã: NHA) cũng công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 dù doanh thu giảm theo quý nhưng tính cả năm, đơn vị này vẫn có kết quả khả quan.

Theo đó, trong quý IV/2025, NHA ghi nhận doanh thu thuần gần 26 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm của mảng bất động sản, khiến lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 38%, còn gần 10 tỷ đồng.

Dù vậy, bức tranh kinh doanh của NHA trở nên tích cực hơn khi nhìn vào kết quả cả năm. Lũy kế năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 295 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng đề ra cho năm 2025, NHA đã vượt mục tiêu gần 58%.

Động lực tăng trưởng chính trong năm đến từ mảng xây dựng, khi doanh thu thuần từ hoạt động này tăng gấp gần 4,8 lần so với năm 2024, vượt 181 tỷ đồng. Sự bứt phá của mảng xây dựng đã bù đắp đáng kể cho sự suy giảm của hoạt động bán nhà, qua đó giúp NHA duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NHA tại thời điểm 31/12/2025 vượt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ giá trị xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án trọng điểm.

Trong đó, dự án thương mại dịch vụ tổng hợp khu vực phía Đông Đồng Văn ghi nhận giá trị xây dựng dở dang tăng 98% so với cuối năm trước, lên gần 108 tỷ đồng, còn dự án khu nhà ở Tân Hà tăng gấp 17 lần, đạt hơn 103 tỷ đồng.