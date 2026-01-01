DN thuộc hệ sinh thái Nova Group của ông Bùi Thành Nhơn liên tiếp miễn nhiệm Giám đốc Tài chính và Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (mã CK: NCG) đã liên tục thực hiện những điều chỉnh quan trọng trong bộ máy lãnh đạo cấp cao trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Cụ thể, công ty thông báo bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên (SN 1982) đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Nova Consumer Group đồng thời miễn nhiệm chức vụ này đối với ông Trần Mạnh Hào kể từ ngày 23/01/2026.

Trước khi đảm nhận trọng trách mới này, bà Mỹ Liên là Phó Tổng Giám đốc của công ty.



Trước đó, ngày 11/12/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Vĩnh Huy.



Tình hình kinh doanh của Nova Consumer đang cho thấy tín hiệu hồi phục sau khoản lỗ lên tới 950 tỷ đồng trong năm 2023.

Sang năm 2024, doanh thu được duy trì ở mức 4.249 tỷ đồng, đồng thời công ty quay lại quỹ đạo có lãi với lợi nhuận gần 100 tỷ đồng. Đà phục hồi tiếp tục trong 9 tháng đầu năm 2025, khi Nova Consumer đạt 3.332 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 184 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, dư nợ vay tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp ở mức 1.131 tỷ đồng. Trong bối cảnh đẩy mạnh tái cấu trúc, đến cuối năm 2025, Nova Consumer đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, trị giá gần 400 tỷ đồng, tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nova Beverages.

Nova Consumer là doanh nghiệp thành viên của NovaGroup, do ông Bùi Thành Nhơn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp các giải pháp toàn diện cho ngành chăn nuôi như thuốc thú y, vaccine, thức ăn chăn nuôi và các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu.

Từ năm 2019, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm và đến năm 2021 chính thức bước vào giai đoạn đa dạng hóa, chuyển dịch từ nông nghiệp sang tiêu dùng.



Hiện tại, Nova Consumer vận hành theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm với nhiều mảng hoạt động. Ở lĩnh vực sức khỏe vật nuôi, công ty sở hữu trực tiếp 4 công ty con gồm Sài Gòn Vet, Anova, Thành Nhơn và Anovastech, cùng một công ty liên kết là Bio – Pharmachemie, chuyên nhập khẩu, sản xuất và phân phối thuốc thú y.



Trong mảng vaccine thú y, Nova Consumer có một công ty con, một công ty liên kết và một khoản đầu tư, tập trung vào hoạt động nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Với mảng thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp sở hữu một công ty con trực tiếp, cung cấp các sản phẩm mang thương hiệu Anova Feed, BG Feed và Nova Feed cho nhiều loại vật nuôi như heo, gia cầm, bò, dê và thủy sản.



Bên cạnh đó, mảng trang trại vật nuôi được triển khai thông qua hai công ty con, hoạt động theo mô hình chăn nuôi khép kín từ con giống đến sản phẩm đầu ra nhằm kiểm soát chất lượng và chủ động nguồn cung. Trong lĩnh vực thực phẩm, Nova Consumer gián tiếp sở hữu CTCP Thực phẩm Xuxifarm, với các dòng sản phẩm như Bé Khỏe, BigBite và cà phê Cầu Đất Farm.﻿