Một cổ phiếu công nghệ lên giá đỉnh, lãnh đạo thoái vốn thành công

27-01-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch thông báo đã bán thành công toàn bộ 500.000 cổ phiếu như đã đăng ký, đưa tỷ lệ sở hữu từ 1,42% xuống dưới 1%.

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ vừa được công bố, ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (HOSE: ELC) đã thực hiện giao dịch bán 500.000 cổ phiếu ELC trong khoảng thời gian từ ngày 20/01 đến ngày 22/01/2026.

Phương thức giao dịch được thực hiện thông qua cả thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Sau khi hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của Phó Chủ tịch Elcom đã giảm từ hơn 1,56 triệu đơn vị (tỷ lệ 1,42%) xuống còn 1,06 triệu đơn vị, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 0,97% vốn điều lệ công ty.

Xét theo mệnh giá, tổng giá trị cổ phiếu giao dịch đợt này là 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, dựa trên thị giá thực tế của ELC trong giai đoạn thực hiện giao dịch (dao động quanh vùng 25.000 - 25.800 đồng/cp), ước tính ông Thiện có thể đã thu về hơn 12,5 tỷ đồng.

Động thái thoái bớt vốn của lãnh đạo Elcom diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu ELC đang có đà tăng trưởng ấn tượng và liên tục thiết lập các cột mốc đỉnh lịch sử.

Theo dữ liệu từ thị trường, cổ phiếu ELC cùng với các mã cổ phiếu công nghệ khác như CMG đã tạo nên "cơn sóng" mạnh mẽ vào giữa tháng 1/2026.

Không chỉ ông Thiện, một cổ đông nội bộ khác của ELC là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – vợ ông Ngô Ngọc Hà, Thành viên HĐQT – cũng đăng ký bán 500.000 cổ phiếu trong thời gian từ 28/01-25/02. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bà Thủy sẽ giảm từ 1,16% (tương đương 1,27 triệu cổ phiếu) xuống còn khoảng 0,7%, tương ứng 773.467 cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá phiên 26/01 ở mức 24.400 đồng/cp, giá trị giao dịch có thể đạt khoảng 12,2 tỷ đồng.

ELC được thành lập năm 1995, cổ phần hóa vào năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cung cấp giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống cho các ngành Viễn thông, An ninh quốc phòng, Giao thông vận tải và khu vực Chính phủ. Công ty tập trung vào 5 mảng kinh doanh chính gồm: Dịch vụ giá trị gia tăng, Viễn thông, Giao thông thông minh (ITS), Nông nghiệp công nghệ cao (EGREEN) và An ninh quốc phòng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2025, Elcom ghi nhận doanh thu thuần đạt 427,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 39 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,4 lần và 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

