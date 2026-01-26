GAS ngược dòng tăng trần giữa phiên 'đỏ lửa', hé lộ loạt hợp đồng nghìn tỷ vừa ký kết

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 26/01/2026 chứng kiến áp lực bán tháo trên diện rộng. Chỉ số VN-Index chốt phiên tại 1.843,72 điểm, giảm 27,07 điểm, tương đương 1,45%. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 253 mã giảm giá, trong khi chỉ có 66 mã giữ được sắc xanh trên sàn HOSE.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30 chịu tác động tiêu cực nhất khi mất đến 2,19% giá trị. Xu hướng tiêu cực cũng lan rộng sang các sàn HNX và UPCOM với mức giảm lần lượt là 2,24% và 0,4%.

Trong diễn biến hoàn toàn trái ngược, mã GAS bứt phá 6,94% để đóng cửa tại mức giá trần 107.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch tính đến thời điểm 14h45 đạt hơn 6,1 triệu đơn vị, phản ánh dòng tiền tập trung mạnh vào mã cổ phiếu này.

Nhìn lại biểu đồ 3 tháng qua, GAS đã duy trì đà tăng ổn định từ vùng giá 60.000 đồng vào cuối tháng 10/2025, trước khi xác lập cột mốc giá hiện tại.

Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng của GAS đến từ chuỗi hoạt động ký kết hợp đồng chiến lược liên tiếp ngay từ đầu năm mới. Trong tháng 1, Hội đồng quản trị PV GAS đã lần lượt phê duyệt các nội dung quan trọng của Thỏa thuận khung Hợp đồng mua bán khí Khánh Mỹ – Đầm Dơi và cơ chế thanh toán cho nguồn khí LNG tái hóa cung cấp cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4.

Song song đó, việc sớm hoàn tất hợp đồng mua bán khí năm 2026 với PVFCCo giúp doanh nghiệp đảm bảo ổn định sản lượng tiêu thụ khoảng 1,1 tỷ m3 khí mỗi năm cho phân khúc sản xuất phân bón.

Sức hấp dẫn của GAS còn được củng cố bởi vài trò một trong những "đầu tàu" của các doanh nghiệp nhà nước trong định hướng kinh tế mới. Theo Nghị quyết 79-NQ/TW ban hành ngày 06/01/2026, kinh tế nhà nước được xác định giữ vai trò chủ đạo, tiên phong trong các lĩnh vực then chốt.

Đặc biệt, Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành cũng nhấn mạnh yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phải phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu từ 10% trở lên trong năm 2026.

Với kết quả kinh doanh năm 2025 ước đạt doanh thu 134.000 tỷ đồng (tăng 27% so với năm 2024) và lợi nhuận trước thuế 14.500 tỷ đồng, PV GAS đang cho thấy khả năng đáp ứng tốt các mục tiêu tăng trưởng và dẫn dắt hạ tầng năng lượng quốc gia.﻿