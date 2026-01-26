Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất thương trường, gặp Đại sứ Hàn Quốc

26-01-2026 - 21:19 PM | Doanh nghiệp

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất thương trường, gặp Đại sứ Hàn Quốc

Buổi gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc, với sự tham dự của ông Choi Youngsam – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng các đại diện Đại sứ quán. Về phía Tập đoàn FLC có ông Trịnh Văn Quyết – người sáng lập, cùng đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways.

Thông tin từ FLC, Tập đoàn này và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 95 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng du lịch, hàng không và dịch vụ của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Choi Youngsam bày tỏ vinh dự khi đón tiếp Tập đoàn FLC là đoàn doanh nghiệp đầu tiên đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc nhân dịp năm mới. Đại sứ đánh giá cao vai trò và định hướng phát triển đa lĩnh vực của Tập đoàn FLC, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt – Hàn đi vào chiều sâu, thông qua các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và giao lưu kinh tế – du lịch.

Lãnh đạo FLC cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm vị thế thượng phong với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Dự kiến tháng 4/2026, FLC sẽ tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc, tiếp nối thành công của chương trình năm 2017 với sự tham gia của hơn 400 nhà đầu tư, đơn vị lữ hành, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.﻿

Thời gian gần đây, Tập đoàn FLC xuất hiện nhiều diễn biến mới đáng chú ý kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết quay lại hoạt động kinh doanh sau thời gian chấp hành án.

Theo đó, FLC đã công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, qua đó nâng tổng vốn lên gần 8.600 tỷ đồng. Không chỉ công ty mẹ, CTCP Xây dựng FLC Faros cũng điều chỉnh vốn điều lệ tăng từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng.

Ở góc độ kết quả kinh doanh, FLC cho biết mảng bất động sản trong năm 2025 dự kiến ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 635 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 123 tỷ đồng của năm trước.

Một số dự án FLC đang “hồi sinh” hoặc tái khởi động đáng chú ý như: Hausman Premium Residences (Hà Nội); Khu đô thị Hoàng Long (Thanh Hóa); Sân golf Đak Đoa (Gia Lai); FLC Hilltop Gia Lai;
FLC Tropical City Hạ Long – GreenLife Apartment (Quảng Ninh),...

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FLC đã chính thức giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM vào ngày 30-12-2025 theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Không dừng lại ở đó, nhiều mã cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái FLC cũng bị hủy đăng ký giao dịch, gồm GAB, KLF và HAI.

Thêm một động thái trở lại của FLC tại khu công nghiệp nghìn tỷ

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty y tế tỷ USD của Nhật mua lại nhà sản xuất stent tim mạch duy nhất của Việt Nam

Công ty y tế tỷ USD của Nhật mua lại nhà sản xuất stent tim mạch duy nhất của Việt Nam Nổi bật

Tăng gần 100% sau 5 phiên trần liên tục, F88 chính thức đạt vốn hóa 1 tỷ USD, tài sản Chủ tịch Phùng Anh Tuấn lên hơn 3.200 tỷ đồng

Tăng gần 100% sau 5 phiên trần liên tục, F88 chính thức đạt vốn hóa 1 tỷ USD, tài sản Chủ tịch Phùng Anh Tuấn lên hơn 3.200 tỷ đồng Nổi bật

Savico không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Savico không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

20:19 , 26/01/2026
Vingroup tham vọng "biến khói bụi thành tiền": Cuộc chơi triệu USD từ tín chỉ carbon

Vingroup tham vọng "biến khói bụi thành tiền": Cuộc chơi triệu USD từ tín chỉ carbon

19:59 , 26/01/2026
TPHCM giao Tập đoàn Trường Hải nghiên cứu dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm

TPHCM giao Tập đoàn Trường Hải nghiên cứu dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm

19:39 , 26/01/2026
CT Group đề xuất đầu tư tuyến đường sắt 280 km, kỳ vọng tạo đột phá vùng ĐBSCL, Bộ Xây dựng nói gì?

CT Group đề xuất đầu tư tuyến đường sắt 280 km, kỳ vọng tạo đột phá vùng ĐBSCL, Bộ Xây dựng nói gì?

19:36 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên