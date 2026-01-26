Công ty y tế tỷ USD của Nhật mua lại nhà sản xuất stent tim mạch duy nhất của Việt Nam

Nhà máy USM Healthcare

Nissha (Nissha Co., Ltd.) của Nhật Bản vừa thông báo về việc mua lại cổ phần của CTCP Nhà máy Thiết bị Y tế USM Healthcare , biến doanh nghiệp Việt Nam trở thành công ty con.

Cụ thể, Nissha và chi nhánh Nissha Việt Nam (Nissha Vietnam Co., Ltd.) sẽ lần lượt mua 59,99% và 0,01% cổ phần của USM Healthcare, tổng 60%. Con số này tương đương 16,96 triệu cổ phiếu.﻿

﻿ Mức giá của giao dịch không được tiết lộ. Việc chuyển nhượng cổ phần dự kiến sẽ thực hiện vào tháng 03/2026.

﻿USM Healthcare, có trụ sở tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, là một cái tên nổi bật trong ngành sản xuất thiết bị y tế Việt Nam. Theo Nissha, tại Việt Nam hiện tại, đây là công ty duy nhất sản xuất stent (giá đỡ mạch máu) dùng trong tim mạch và các thiết bị chỉnh hình.

Nissha cho biết việc thâu tóm USM Healthcare nằm trong chiến lược dài hạn của công ty Nissha, trong đó có mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu từ mảng y tế lên 50% tổng doanh thu hợp nhất vào năm 2030; và sở hữu một cơ sở sản xuất mới tại khu vực Châu Á, thay vì chỉ tập trung tại Mỹ và Nhật Bản như trước đây.

Theo giới thiệu của chính mình, Nissha đạt doanh thu 195,6 tỷ Yên vào năm 2024, trong đó thị trường trong nước (Nhật) đóng góp 10,8%, còn lại 89,2% đến từ nước ngoài.﻿

Theo ngành nghề, nguyên liệu công nghiệp chiếm phần lớn nhất là 37,9%﻿; thiết bị với 34,5%; và công nghệ y tế với 23,3%.