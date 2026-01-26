Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-01-2026 - 08:48 AM | Doanh nghiệp

Công ty Dược sắp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 20%, cổ phiếu lập tức tăng hết biên độ

Mức tạm ứng cổ tức trên tương đương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 27/01/2026 tới đây sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Dược phẩm Hải Phòng (mã chứng khoán: DPH) chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025.

Doanh nghiệp dự kiến chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán được ấn định vào ngày 06/02/2026. Uớc tính công ty sẽ cần chi khoảng 6 tỷ đồng.

Thông tin tích cực về cổ tức ngay lập tức phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/01/2026, mã DPH ghi nhận mức tăng 7.500 đồng, tương ứng biên độ 14,71%, đóng cửa tại mức giá trần 58.500 đồng/cổ phiếu.

Mặc dù thị giá leo thang, thanh khoản của cổ phiếu này vẫn duy trì ở mức rất thấp với chỉ 100 đơn vị được khớp lệnh trong phiên. Diễn biến này không lạ lẫm với các cổ đông DPH, phản ánh cơ cấu sở hữu cô đặc.

Các cổ đông lớn nhất lần lượt là ông Trần Văn Huyền, Tổng Giám đốc kiêm Phó CT HĐQT hiện nắm giữ 57,72% vốn điều lệ, tiếp theo là Công ty TNHH Dược Hải Phòng sở hữu 11,67% và ông Lê Ngọc Đức nắm 6,48%.﻿

Mức tạm ứng cổ tức trên tương đương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua, đồng thời xác lập tỷ lệ chi trả cao nhất trong lịch sử hoạt động của Dược phẩm Hải Phòng.

Được biết, DPH là doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn cho cổ đông giai đoạn 2017-2025. Trong 2 năm gần nhất, DPH đã thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 17%, trước đó vào các năm 2020, 2022, 2023, mức chi trả ghi nhận 15% cho mỗi năm.

