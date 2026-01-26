Khang Điền (KDH) bàn giao sổ hồng khu thấp tầng Gladia by the Waters, động thổ phân khu cao tầng, mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi trong năm 2026

Ngày 25/01/2026, liên doanh Keppel – Khang Điền tổ chức lễ bàn giao sổ hồng cho khách hàng tại phân khu thấp tầng dự án Gladia by the Waters, đồng thời động thổ phân khu cao tầng, đảm bảo tiến độ xây dựng và hoàn thiện pháp lý.

Gladia by the Waters là dự án đầu tiên trong tổng thể quy hoạch khoảng 30ha tại khu Đông TP.HCM do Khang Điền phát triển, khoảng 4.000 căn hộ, kết hợp khu thương mại – dịch vụ và 500 căn biệt thự, nhà phố. Lộ trình đến năm 2028, toàn khu sẽ phát triển đồng bộ hệ thống tiện ích, công viên, y tế, giáo dục… hình thành khu đô thị hiện đại và giàu sức sống, quy mô khoảng 20.000 dân.

Gladia by the Waters thuộc tổng thể khu đô thị 30ha, 3 mặt giáp sông, ngay mặt tiền đường Võ Chí Công

Hiện toàn bộ biệt thự, nhà và cảnh quan tại Gladia by the Waters đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao. Việc tiếp tục triển khai phân khu cao tầng hơn 600 căn hộ, dự kiến bàn giao quý IV/2027, là mảnh ghép quan trọng, mở ra dư địa tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho Khang Điền trong năm 2026 - 2027.

Sự kiện động thổ phân khu cao tầng Gladia by the Waters

Về kết quả kinh doanh, Khang Điền cho biết lợi nhuận ròng sơ bộ năm 2025 đạt trên 1.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

Trên cơ sở danh mục dự án đang và sắp triển khai, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 hơn 2.000 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước. Theo đó, giai đoạn 2026–2027 được xác định là chu kỳ tăng trưởng mạnh của Khang Điền khi triển khai cùng lúc 4 dự án tại TP.HCM, trên 150ha, dự kiến cung cấp khoảng 6.000 căn hộ, hơn 1.000 căn biệt thự – nhà phố và khoảng 60ha đất công nghiệp.

Về quỹ đất, Khang Điền tập trung vào các khu vực chiến lược, cơ sở hạ tầng phát triển. Tại Khu Đông TP.HCM, các dự án đa phần nằm dọc theo trục Võ Chí Công, đường Liên Phường… gần cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao; kết nối với Xa lộ Hà Nội, các khu Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, An Phú, An Khánh.

Đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới giao thông thông thoáng khi các công trình trọng điểm đang nâng cấp và dần hoàn thiện như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, trục Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, tuyến Liên cảng Cát Lái – Phú Hữu và quy hoạch tuyến metro số 6…

Tại khu Tây Nam, trên trục Nguyễn Văn Linh, Khang Điền đã hoàn tất pháp lý cho quỹ đất 13 ha với gần 1.500 sản phẩm, hiện đang triển khai hạ tầng, kỳ vọng gia tăng giá trị khi dự án cầu – đường Bình Tiên khởi công; Ngoài ra, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng hơn 100 ha đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính; quỹ đất phát triển đô thị trung – dài hạn gần 400 ha tại TP.HCM tiếp tục được hoàn thiện pháp lý theo kế hoạch.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Khang Điền còn đồng hành cùng TP.HCM trong nhiều dự án chỉnh trang đô thị. Tiêu biểu là Công viên bờ sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm) năm 2024, chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn và phường Bến Thành) năm 2025. Hiện doanh nghiệp cũng đang khẩn trương thi công nhiều công trình như chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng, hồ Con Rùa và các tuyến Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2026.

Mới đây, Khang Điền được xếp hạng 25/100 trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Trên nền tảng quỹ đất lớn, pháp lý vững chắc, Khang Điền cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị cho cổ đông, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong chu kỳ phát triển tiếp theo.