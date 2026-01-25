PVI báo lỗ quý 4, chi hơn 50 tỷ trả thù lao cho lãnh đạo, gấp đôi năm trước

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-01-2026 - 08:53 AM | Doanh nghiệp

PVI báo lỗ quý cuối năm do dự phòng bồi thường thiên tai.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 của Công ty Cổ phần PVI (PVI) vừa công bố đã hé lộ bức tranh thu nhập đáng chú ý của dàn nhân sự cấp cao.

Theo đó, tổng quỹ lương, thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người quản lý khác trong năm 2025 đạt gần 53 tỷ đồng, tăng vọt so với con số hơn 22 tỷ đồng của năm 2024.

Thù lao của Hội đồng Quản trị tăng từ 4,1 tỷ đồng năm trước lên hơn 10 tỷ đồng trong năm nay.

Đáng chú ý, thu nhập của nhóm "Người quản lý khác" ghi nhận mức tăng đột biến, từ gần 14 tỷ đồng lên xấp xỉ 38 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, thu nhập của Tổng Giám đốc giữ ở mức ổn định với 2,6 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ so với mức 2,5 tỷ đồng của năm ngoái.

Trong quý 4/2025, dù doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.638 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ, nhưng PVI lại báo lỗ sau thuế gần 29 tỷ đồng. Đây là sự đảo chiều đáng kể so với khoản lãi hơn 70 tỷ đồng đạt được vào quý 4/2024.

Ban lãnh đạo PVI cho biết nguyên nhân chính đến từ việc dự phòng rủi ro bảo hiểm tăng cao do các thiên tai xảy ra vào dịp cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động trong kỳ cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng dự phòng phải trả ngắn hạn của PVI là 28.379 tỷ đồng, trong đó riêng dự phòng bồi thường chiếm hơn 18.087 tỷ đồng.

Mặc dù quý 4 lỗ nhưng lũy kế cả năm 2025, PVI vẫn cán đích kế hoạch. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cả năm đạt 27.339 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.148 tỷ đồng, tăng trưởng gần 29%. Đóng góp lớn vào việc bảo toàn lợi nhuận là doanh thu từ hoạt động tài chính, mang về gần 1.419 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, PVI đang nắm giữ lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng dồi dào. Tổng tài sản đạt hơn 44.686 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi) lên tới hơn 14.248 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 9.641 tỷ đồng hồi đầu năm.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

