CII thành lập công ty con để tham gia các dự án đối tác công tư

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về thông qua việc thành lập một công ty con mới.

Theo văn bản này, căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong thời gian vừa qua, CII đã thực hiện tái cấu trúc các công ty con, bao gồm Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest) và Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Và Đầu Tư CII (CII Service) để nâng cao năng lực tham gia đấu thầu các dự án đầu tư PPP.

Năm 2025, CII và CII Service đã được lựa chọn là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hiện nay, CII đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số dự án PPP khác. Do đó, nhằm chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm công ty CII tham dự thầu, Hội Đồng Quản Trị CII đã thông qua việc thành lập mới một công ty con.

Ảnh minh họa

Cụ thể, doanh nghiệp mới này có tên Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP), ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ; trụ sở chính đặt tại tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

CII PPP có vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng, trong đó CII góp 495 triệu đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99% vốn điều lệ; còn lại 5 triệu đồng do CII Invest góp vốn, tương đương tỷ lệ sở hữu 1%.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/6/2026 tới đây, CII sẽ chốt danh sách người sở hữu trái phiếu mã CII425021 để thực hiện lấy ý kiến trái chủ, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (tức 1 trái phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết).

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 2/2026, nội dung lấy ý kiến sẽ được CII thông báo đến người sở hữu trái phiếu trong phiếu lấy ý kiến.

Được biết, lô trái phiếu mã CII425021 gồm 20 triệu trái phiếu loại chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được CII phát hành ngày 18/8/2025, kỳ hạn 10 năm.

Tỷ lệ thực hiện chuyển đổi là 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông và dự kiến được chuyển đổi thành 9 đợt cụ thể như sau: