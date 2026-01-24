Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CII thành lập công ty con để tham gia các dự án đối tác công tư

24-01-2026 - 12:57 PM | Doanh nghiệp

CII thành lập công ty con để tham gia các dự án đối tác công tư

Doanh nghiệp mới thành lập có tên Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP), vốn điều lệ 500 triệu đồng, trong đó CII góp 495 triệu đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99%.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về thông qua việc thành lập một công ty con mới.

Theo văn bản này, căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong thời gian vừa qua, CII đã thực hiện tái cấu trúc các công ty con, bao gồm Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest) và Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Và Đầu Tư CII (CII Service) để nâng cao năng lực tham gia đấu thầu các dự án đầu tư PPP.

Năm 2025, CII và CII Service đã được lựa chọn là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hiện nay, CII đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số dự án PPP khác. Do đó, nhằm chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm công ty CII tham dự thầu, Hội Đồng Quản Trị CII đã thông qua việc thành lập mới một công ty con.

CII thành lập công ty con để tham gia các dự án đối tác công tư- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, doanh nghiệp mới này có tên Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP), ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ; trụ sở chính đặt tại tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

CII PPP có vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng, trong đó CII góp 495 triệu đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99% vốn điều lệ; còn lại 5 triệu đồng do CII Invest góp vốn, tương đương tỷ lệ sở hữu 1%.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/6/2026 tới đây, CII sẽ chốt danh sách người sở hữu trái phiếu mã CII425021 để thực hiện lấy ý kiến trái chủ, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (tức 1 trái phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết).

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 2/2026, nội dung lấy ý kiến sẽ được CII thông báo đến người sở hữu trái phiếu trong phiếu lấy ý kiến.

Được biết, lô trái phiếu mã CII425021 gồm 20 triệu trái phiếu loại chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được CII phát hành ngày 18/8/2025, kỳ hạn 10 năm.

Tỷ lệ thực hiện chuyển đổi là 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông và dự kiến được chuyển đổi thành 9 đợt cụ thể như sau:

CII thành lập công ty con để tham gia các dự án đối tác công tư- Ảnh 2.

Nguồn: CII

 

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
cii

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhận hồ sơ niêm yết 285 triệu cổ phiếu HPA của Nông nghiệp Hòa Phát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhận hồ sơ niêm yết 285 triệu cổ phiếu HPA của Nông nghiệp Hòa Phát Nổi bật

Bầu Đức trả 700 tỷ cho công ty của Bộ Tài chính sau khi bán sạch cổ phần HAGL Agrico

Bầu Đức trả 700 tỷ cho công ty của Bộ Tài chính sau khi bán sạch cổ phần HAGL Agrico Nổi bật

Nhà Khang Điền chưa dùng hơn 139 tỷ đồng vốn huy động từ đợt chào bán ESOP năm 2025

Nhà Khang Điền chưa dùng hơn 139 tỷ đồng vốn huy động từ đợt chào bán ESOP năm 2025

09:21 , 24/01/2026
Một cổ đông lớn không muốn tham gia đợt chào bán cổ phiếu của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

Một cổ đông lớn không muốn tham gia đợt chào bán cổ phiếu của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

09:20 , 24/01/2026
Lương nghìn đô nhưng không mất thuế: Những ai thuộc diện được hưởng ưu đãi đặc biệt này từ 2026?

Lương nghìn đô nhưng không mất thuế: Những ai thuộc diện được hưởng ưu đãi đặc biệt này từ 2026?

07:29 , 24/01/2026
Doanh nghiệp của Bộ Công an lần đầu báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp của Bộ Công an lần đầu báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng

00:02 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên