Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhận hồ sơ niêm yết 285 triệu cổ phiếu HPA của Nông nghiệp Hòa Phát

24-01-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhận hồ sơ niêm yết 285 triệu cổ phiếu HPA của Nông nghiệp Hòa Phát

Hồ sơ niêm yết được HOSE tiếp nhận vào ngày 22/1/2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán: HPA).

Theo hồ sơ, Nông nghiệp Hòa Phát đăng ký niêm yết 285 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng.

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là CTCP Chứng khoán Vietcap.

Hồ sơ niêm yết được HOSE tiếp nhận vào ngày 22/1/2026. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành.

Thành lập năm 2016, Nông nghiệp Hòa Phát hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Sản phẩm chủ lực gồm thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu HP Feed, BigBoss; lợn giống và lợn thương phẩm; bò thịt Úc; và trứng gà sạch. Công ty hiện đang sở hữu hệ thống 07 trang trại nuôi lợn với tổng diện tích 387,9ha; 03 trang trại nuôi bò Úc với tổng diện tích 625ha; 02 trang trại nuôi gà và sản xuất trứng tổng diện tích 50ha.﻿

Sau 5 năm thành lập, doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát có lần đầu vượt 10.000 tỷ vào năm 2020 và là mức cao nhất kể từ khi hoạt động đến nay. Lợi nhuận sau thuế cũng lập kỷ lục vào năm đó với 1.676 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty đã đi lùi 3 năm sau đó trước khi hồi phục mạnh mẽ trong năm 2024.﻿

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhận hồ sơ niêm yết 285 triệu cổ phiếu HPA của Nông nghiệp Hòa Phát- Ảnh 1.

Về thị phần, Nông nghiệp Hòa Phát hiện nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất Việt Nam, Top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch tại miền Bắc và bò Úc nguyên con.﻿

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn mỗi năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả mỗi năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.

Nông nghiệp Hòa Phát hoàn tất IPO: Thu về 1.200 tỷ, Vietcap mua gần 12 triệu cổ phiếu, chiếm 39% lượng chào bán

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV

Lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV Nổi bật

Tỷ phú Trần Đình Long mở rộng địa bàn, lập công ty bất động sản tại Nha Trang

Tỷ phú Trần Đình Long mở rộng địa bàn, lập công ty bất động sản tại Nha Trang Nổi bật

Doanh nghiệp của Bộ Công an lần đầu báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp của Bộ Công an lần đầu báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng

00:02 , 24/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 24/1: FPT Telecom lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ, Nosco, Cảng Phước An báo lỗ

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 24/1: FPT Telecom lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ, Nosco, Cảng Phước An báo lỗ

00:01 , 24/01/2026
Đăng ký bán nhưng "giữ lại" toàn bộ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng chờ đợi điều gì ở VCI?

Đăng ký bán nhưng "giữ lại" toàn bộ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng chờ đợi điều gì ở VCI?

23:00 , 23/01/2026
Cả thị trường đỏ lửa, vì đâu Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ngược dòng tím lịm?

Cả thị trường đỏ lửa, vì đâu Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ngược dòng tím lịm?

17:49 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên