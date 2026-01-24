Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhận hồ sơ niêm yết 285 triệu cổ phiếu HPA của Nông nghiệp Hòa Phát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán: HPA).

Theo hồ sơ, Nông nghiệp Hòa Phát đăng ký niêm yết 285 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng.

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là CTCP Chứng khoán Vietcap.

Hồ sơ niêm yết được HOSE tiếp nhận vào ngày 22/1/2026. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành.

Thành lập năm 2016, Nông nghiệp Hòa Phát hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Sản phẩm chủ lực gồm thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu HP Feed, BigBoss; lợn giống và lợn thương phẩm; bò thịt Úc; và trứng gà sạch. Công ty hiện đang sở hữu hệ thống 07 trang trại nuôi lợn với tổng diện tích 387,9ha; 03 trang trại nuôi bò Úc với tổng diện tích 625ha; 02 trang trại nuôi gà và sản xuất trứng tổng diện tích 50ha.﻿

Sau 5 năm thành lập, doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát có lần đầu vượt 10.000 tỷ vào năm 2020 và là mức cao nhất kể từ khi hoạt động đến nay. Lợi nhuận sau thuế cũng lập kỷ lục vào năm đó với 1.676 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty đã đi lùi 3 năm sau đó trước khi hồi phục mạnh mẽ trong năm 2024.﻿

Về thị phần, Nông nghiệp Hòa Phát hiện nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất Việt Nam, Top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch tại miền Bắc và bò Úc nguyên con.﻿

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn mỗi năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả mỗi năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.