Tỷ phú Trần Đình Long mở rộng địa bàn, lập công ty bất động sản tại Nha Trang

Ngày 14/1/2026, CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát Nha Trang được thành lập, trụ sở tại tầng 12, số 42 Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, đồng thời bổ sung thêm hơn 100 ngành nghề liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Hà giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 240 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát góp 156 tỷ đồng, tương ứng 65% vốn; ông Vũ Đức Sính góp gần 84 tỷ đồng, nắm 34,99% vốn; còn ông Nguyễn Ngọc Hà góp 24 triệu đồng, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

Chỉ sau một tuần hoạt động, Bất động sản Hòa Phát Nha Trang đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng, cho thấy sự chuẩn bị nguồn lực đáng kể cho kế hoạch phát triển tại địa phương này.

Ông Vũ Đức Sính – cổ đông lớn thứ hai – hiện đồng thời là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Sản xuất Container Hòa Phát, một công ty con thuộc Tập đoàn Hòa Phát.

Trong khi đó, CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát, cổ đông chi phối tại Hòa Phát Nha Trang, là đơn vị phụ trách mảng bất động sản của tập đoàn. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2020 và đến nay Hòa Phát đã rót khoảng 10.600 tỷ đồng, nắm giữ 99,8% vốn điều lệ.

Chiến lược bất động sản của Hòa Phát hiện xoay quanh hai trụ cột chính là bất động sản khu công nghiệp và bất động sản đô thị, tận dụng lợi thế hệ sinh thái vật liệu xây dựng khép kín của tập đoàn.

Ở mảng bất động sản đô thị, Hòa Phát từng phát triển một số dự án tại Hà Nội như Mandarin Garden 1 và 2, chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh hay dự án tại 257 Giải Phóng.

Với bất động sản khu công nghiệp, tính đến tháng 10/2025, tổng quỹ đất của Hòa Phát đạt hơn 2.435ha, trải dài tại nhiều địa phương như Phố Nối A, Yên Mỹ II (Hưng Yên), Hòa Mạc (Ninh Bình)…

Gần đây nhất, UBND tỉnh Hưng Yên đã chấp thuận cho Hòa Phát triển khai Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt – giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu bàn giao đất đã hoàn thiện hạ tầng cho khách thuê từ cuối năm 2026.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2025, mảng bất động sản của Hòa Phát ghi nhận doanh thu 474 tỷ đồng, mang về lợi nhuận 393 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp tích cực vào bức tranh tài chính chung của tập đoàn.