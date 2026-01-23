Chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam tăng 52% trong 3 ngày, điều gì vừa xảy ra?

Thị trường chứng khoán những ngày cận Tết Nguyên đán 2026 ghi nhận diễn biến giao dịch đột biến tại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Ngay sau ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện phương án chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:12 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 12 cổ phiếu mới), thị giá F88 đã có sự bứt phá mạnh mẽ cả về điểm số lẫn thanh khoản.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/01, cổ phiếu F88 đóng cửa trong sắc tím tại mức giá 187.100 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so với tham chiếu. Đây là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của mã này kể từ khi giá tham chiếu được điều chỉnh kỹ thuật vào ngày 20/01. Tính chung 3 ngày, F88 đã tăng 52%.

Với mức thị giá hiện tại và lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chia tách khoảng hơn 110 triệu đơn vị, vốn hóa thị trường của chuỗi cầm đồ này đã cán mốc hơn 20.600 tỷ đồng, gia nhập nhóm doanh nghiệp tỷ đô trên sàn chứng khoán.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt tăng giá này là sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản. Nếu như giai đoạn trước, thị giá neo cao kỷ lục trên 1,5 triệu đồng khiến giao dịch thường xuyên trầm lắng, thì sau khi chia nhỏ mệnh giá, dòng tiền đã nhập cuộc sôi động hơn hẳn.

Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trong phiên 22/01 đạt xấp xỉ 180.000 đơn vị, gấp gần 20 lần so với mức trung bình chỉ khoảng 9.000 cổ phiếu của những phiên giao dịch đầu tháng 1.

Về mặt kỹ thuật, việc chia tách cổ phiếu không làm thay đổi giá trị nội tại hay vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm chia, nhưng lại tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực nhờ thị giá trở nên "vừa túi tiền" hơn với nhà đầu tư cá nhân.

Mức giá điều chỉnh về vùng 100.000 đồng/cổ phiếu (từ mức 1,6 triệu đồng trước đó) đã tháo gỡ rào cản thanh khoản, giúp cổ phiếu dễ dàng thu hút dòng tiền đầu cơ ngắn hạn.

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 21/01/2026 cũng đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-SGDHN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cho hơn 206.000 cổ phiếu ESOP của F88.

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch sau thay đổi là hơn 8,47 triệu cổ phiếu, với ngày hiệu lực là 26/01/2026.