Thương hiệu thời trang nói “lời tạm biệt” sau 12 năm: CEO lần đầu tiết lộ nguyên nhân, “cái giá phải trả” và 2 giai đoạn “thử thách đến tận cùng”

Tối 21/1, trên fanpage chính thức, thương hiệu thời trang Her25 đăng tải thông báo nói “lời tạm biệt”, chính thức khép lại hành trình 12 năm hoạt động trong thị trường thời trang.

Ra đời từ năm 2014, Her25 từng là một trong những thương hiệu thời trang nữ được nhiều khách hàng biết đến. Ở giai đoạn phát triển cao điểm, thương hiệu này từng vận hành hệ thống 9 cửa hàng trên toàn quốc.

Trong thông báo đăng tải trên fanpage, thương hiệu nhìn lại chặng đường 12 năm hình thành và phát triển, từ những ngày đầu khởi nguồn tại một không gian nhỏ ở phố cổ Hà Nội, cho đến quá trình đồng hành cùng nhiều thế hệ khách hàng, trải qua cả những giai đoạn thuận lợi lẫn thách thức. Theo nội dung chia sẻ, việc dừng lại được xem là “điểm kết cho một chương đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của nó”.

Phía sau quyết định khép lại thương hiệu sau 12 năm hoạt động

Chia sẻ với với chúng tôi về quyết định khép lại Her25, anh Phan Đại Thắng - Founder/CEO của thương hiệu, cho biết đây là quyết định được đưa ra sau một quá trình quan sát và đánh giá lại năng lực cá nhân cũng như hiệu quả vận hành của thương hiệu.

CEO Her25 chia sẻ: “Quyết định này không được đưa ra trong vài ngày hay vài tháng. Tôi đã suy nghĩ, cân nhắc trong suốt nhiều năm. Có lẽ chính việc chia nhỏ nỗi buồn theo thời gian đã giúp tôi không bị sốc khi chính thức nói lời tạm biệt. Khi quyết định được đưa ra, cảm xúc không còn là sự hoảng loạn, tôi đủ bình tĩnh để chấp nhận”.

Theo anh Thắng, dù vẫn có những giai đoạn nỗ lực duy trì hoạt động, nhưng cảm nhận về sự lệch pha giữa nguồn lực bỏ ra và giá trị nhận lại ngày càng rõ rệt.

“Khi tôi bắt đầu nhìn rõ hơn năng lực thật sự của bản thân, không phải ở giai đoạn khởi đầu đầy nhiệt huyết, mà là sau nhiều năm cố gắng duy trì, tôi nhận ra rằng việc tiếp tục không còn mang lại hiệu quả như trước. Tôi tự thấy mình quá an toàn để làm mới, quá cũ để tiếp tục.

Chính sự tỉnh táo đó khiến tôi lần đầu tiên nghĩ nghiêm túc rằng: có lẽ dừng lại, vào đúng lúc, là một lựa chọn cần được cân nhắc một cách chín chắn”, anh Thắng nói thêm.

Lý giải cho nhận định “quá an toàn để làm mới, quá cũ để tiếp tục”, CEO Her25 cho rằng cảm giác này xuất phát từ sự thay đổi nhanh chóng của thị trường thời trang và sáng tạo.

Anh Phan Đại Thắng chia sẻ:“Cảm giác đó đến từ sự đối thoại rất thẳng thắn giữa tôi và chính bản thân. Thị trường thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo và thời trang. Những gì từng được xem là mới mẻ, tiên phong hôm qua, hôm nay có thể đã trở thành điều quen thuộc, thậm chí lỗi thời.”

Anh nhìn nhận rằng dù bản thân ở hiện tại chưa hẳn là “cũ”, nhưng những giá trị và cách làm của nhiều năm trước đã không còn phù hợp với bối cảnh mới.

“Tôi hiểu rằng phiên bản của bản thân ở hiện tại có thể chưa hẳn là cũ, nhưng phiên bản của hôm qua hay 12 năm trước chắc chắn đã không còn phù hợp. Thêm vào đó, một khoảng thời gian mình ít đi, ít va chạm với thế giới bên ngoài cũng khiến việc cập nhật bị chậm lại. Khi nhìn nhận đủ rõ điều đó, mình hiểu rằng nếu tiếp tục, mình sẽ chỉ lặp lại chính mình”, CEO Her25 nói thêm.

Trải nghiệm đáng quý và “cái giá phải trả” sau 12 năm khởi nghiệp

Nhìn lại chặng đường khởi nghiệp, anh Phan Đại Thắng cho biết Her25 từng trải qua 2 giai đoạn khó khăn nhất.

“Trong suốt hành trình, có hai giai đoạn thực sự thử thách tôi đến tận cùng. Giai đoạn đầu tiên là lúc khởi nghiệp. Khi đó, ngoài ý chí và niềm tin, mình gần như không có gì: không kinh nghiệm, không kiến thức bài bản, không tài chính, không quan hệ. Mọi thứ đều phải học bằng cách làm, và trả giá rất nhiều.

Giai đoạn thứ hai đến vào thời điểm Covid. Trớ trêu là lúc đó tôi đã có đủ những thứ từng thiếu: kinh nghiệm, nguồn lực, hệ thống. Nhưng tôi nhận ra một điều khó chấp nhận hơn: năng lực của bản thân không theo kịp tốc độ biến động của thời cuộc. Sự thích nghi lúc này không chỉ cần cố gắng, mà cần một tư duy hoàn toàn khác và đó là điều tôi không làm đủ nhanh”, anh Phan Đại Thắng chia sẻ.

Tổng kết 12 năm với Her25, anh Phan Đại Thắng cho rằng cái giá phải trả là một quãng thanh xuân, nhưng đi kèm với đó là những trải nghiệm và mối quan hệ có ý nghĩa.

CEO Her25 chia sẻ: “Nếu nói về cái giá phải trả, thì đó là cả một quãng thanh xuân. Nhưng thanh xuân ấy không chỉ có mệt mỏi hay mất mát, mà còn đầy ắp kỷ niệm, tình cảm và sự đồng hành của những khách hàng đã tin tưởng và yêu mến Her25 suốt nhiều năm. Nếu được lựa chọn lại, câu trả lời có lẽ vẫn là có, bởi những gì nhận được là những trải nghiệm không thể mua bằng tiền”.

Với anh, việc khép lại thương hiệu sau 12 năm cũng giống như chấp nhận khép lại một chương rất đẹp trong đời sống cá nhân, điều không dễ, nhưng cần thiết.

CEO Her25 cũng cho rằng việc dừng lại đúng thời điểm giúp tạo khoảng lặng cần thiết để nhìn lại toàn bộ hành trình một cách tỉnh táo, từ đó mở ra những hướng đi mới mà không mang theo áp lực hay sự mệt mỏi kéo dài.

“Với tôi, dừng lại là để tạo ra một khoảng lặng đủ sâu để nhìn lại toàn bộ hành trình một cách tỉnh táo. Chỉ khi tinh thần đủ bình ổn, đủ sáng rõ, tôi mới có thể mở ra những cánh cửa mới mà không mang theo sự mệt mỏi hay hoang mang từ quá khứ. Dừng lại đúng lúc, vì thế, là một dạng bản lĩnh”.

Sau khi Her25 khép lại, anh Phan Đại Thắng cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật - lĩnh vực đã song hành cùng anh trong nhiều năm.

“Tôi tin rằng mọi thành công đều có cấu trúc và logic phía sau. Sau từng ấy năm, từng ấy trải nghiệm, những gì tôi đánh đổi trở thành một dạng “vốn” vô hình.

Từ thời trang, tôi mang theo tư duy hệ thống, khả năng cảm nhận thẩm mỹ, kỷ luật trong sáng tạo và sự thấu hiểu thị trường. Những giá trị đó không bị giới hạn trong một lĩnh vực, mà hoàn toàn có thể được chuyển hóa để dấn thân vào những con đường mới, bao gồm cả nghệ thuật”, CEO Phan Đại Thắng nói thêm.

Nhìn lại hành trình 12 năm khởi nghiệp, anh Phan Đại Thắng chia sẻ những giá trị và niềm tin mà bản thân tâm đắc nhất: “Điều tôi tâm đắc nhất là niềm tin cá nhân được kiểm chứng qua thời gian: khi bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, với sự nghiêm túc và kiên định, thì như có cả vũ trụ hỗ trợ bạn. Có thể không phải lúc nào cũng đúng như mong muốn ban đầu nhưng con đường sẽ mở ra theo cách mà bạn cần, chứ không phải theo cách bạn tưởng”.